德國僑界爆發性騷擾醜聞，一名旅德台灣女教師控訴在德國遭受性騷，而駐德代表處及僑委會等官方不調查，發起一人一信向總統蔡英文陳情又遭批評，說在德國發生問題不訴諸德國法律，卻要用台灣的做法，實在令人不懂；發生地在德國，到底要我們總統出來回應什麼？是要征服宇宙，統治全球嗎？

要總統回應什麼？台灣人在國外遭到欺負，不向駐德代表處求助向誰求助？不向僑委會求助向誰求助？大家都不理，推說案發地點在民宅，性騷者目前也已經入籍德國，台灣並沒有司法管轄權。

駐外機構一推二五六，受害人聯合起來寫信給總統，錯了麼？難道一定要受害者自己向德國當局報案，語言不通加上曠日廢時，這個官司要打到何年馬月？人民所受到的冤屈何時能解？我們的駐德｢大使｣只會跳Rap，連疫苗採購都幫不上忙，還想指望他什麼？而我們的總統，只關心自己遭到｢變臉｣，此一性騷事件發生至今，民進黨婦女部出面講過一句話沒有？

在海外遇到委屈、受到急難，要老百姓｢自力救濟｣，那要這個政府做什麼？如果都跑到中共駐外機構，那外交部和僑委會真的可以收攤了。

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