上個月底，德國檢方以投資與管理的ESG資產不純、涉嫌「洗綠」誤導投資人等罪嫌，突襲搜查德意志銀行旗下的德意志資產管理公司，該公司的執行長甚至因此被迫離職。雖說德意志銀行這幾年早就因為涉及多起跨國洗錢案，甚至還曾被罰款數十億美元而被監管單位盯上，不過旗下公司因為捏造不實的綠色證明、謊稱投資ESG標的而被投資人檢舉，且引來德國檢方大動作搜索也算是聞所未聞，顯見環保綠能及ESG的永續概念已經是國際間越來越普及，而且未來也會受到各界相當關注的項目。

因此面對這波轉型，台灣企業勢必也需要做好準備。一樣拿這次行政院興高采烈宣布的台美21世紀貿易倡議來說，美國已經明擺了會將綠能環保與勞工等ESG相關議題放入這次的討論中，而這恰巧又是台灣許多企業目前配套相對薄弱的部分。

先不論政府是不是一廂情願地認為這項倡議能將台美之間的貿易帶到什麼層級，但ESG就是國際間未來的趨勢，就算不是直接與美國往來，未來與其他地區或市場往來，也勢必需要符合相關的標準與規範。台灣企業如果不先行做好相關的調整，到時如果真的有幸能談成什麼實質的貿易協議，也無法順著這條路徑快速進入美國市場，或是順勢走入其他國際市場。

而對許多企業來說的當務之急，就是在這波ESG浪潮中最大宗也明顯的綠能環保目標。因為相對於社會責任和公司治理，企業有沒有做到環保低碳是更容易驗證的一項指標。雖然政府在之前已經喊出2050年淨零排放的碳中和目標，但具體的路徑與政策並沒有完整公布。就政府目前規劃上的落差與實際執行的速度來看，企業如果想要跟著政府的腳步慢慢轉型，恐怕會相當程度地落後先進國家一大截。而且許多專家學者也已經指出，台灣目前最重要的工作就是應該趕快建立碳交易的運作機制。

可是現在不但碳交易的雛型連個影子都沒有，與碳權有關的各種資訊也是紛雜混亂。若是按照國際間的碳價高層委員會估計，想達成《巴黎氣候協定》要求2050年全球氣溫升高不超過攝氏2度的目標，全球碳價格在2030年須達每公噸50到100美元。而根據聯合國政府間氣候變化專門委員會的研究，如果升溫不想超過攝氏1.5度，則2030年前的全球碳價每公噸至少要達300美元，才有可能敦促各界有效減碳。

這也就是說，如果企業想要符合國際間的市場趨勢與碳排標準，或許可以開始企業內部的碳定價的作業，並開始將外部碳排成本內部化的相關配套。這不但是一項企業能否跟上ESG潮流的重要指標，對企業本身的存續也相當關鍵。倘若企業不在相關措施上路前做好準備，到時龐大的碳稅和碳交易成本絕對會是一個壓力。（作者為口譯工作者）

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