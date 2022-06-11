蔡英文在還沒當總統前，痛斥馬英九是只看數字、不看人民感受的「數字總統」。如今，面對台灣在這場百年大疫中，蔡英文不只是當了數字總統，而且還是選擇性的亂湊數字、扭曲真實，儼然成了自己口中的數字總統。

2016年1月1日，蔡英文在選前造勢時說，馬總統的元旦文告，只想從成千上萬的數字找出對他有利的數字，這提醒了自己絕對不要做一個「數字總統」。

言猶在耳，去年因3+11政策而引爆的本土疫情，政府不僅發明「校正回歸」，技術性修正確診數；為掩飾疫苗整備破口，更把傳統疫苗覆蓋率的統計方式，從「人次人口比」改為「劑次人口比」，將第1劑、第2劑的接種數字加總後除以全體人口比，玩弄小聰明，只為美化覆蓋率。

面對「新台灣模式」帶來的新一波本土疫情，當兒童確診、死亡數攀升，蔡英文不曉得是數學太好或想掩飾什麼，竟把確診染疫的兒童數，與接種疫苗的兒童數相加後，讓兒童疫苗覆蓋率從60.5%灌到74.2%，這已非單純的灌水，更是有造假、欺騙國人之嫌。

蔡英文日昨替黨內基隆市長林右昌宣傳城博會時，喊出基隆單日確診已降到1000例以下，是確診數第3低的城市。但她沒說的是，基隆人口僅36萬人，以「確診率」來說，目前基隆18.9%的確診率，不僅高於雙北、台中、高雄等六都，更是全台各縣市之冠。身為總統理應了然於心，卻刻意迴避這點，擺明是在玩數字遊戲。

當年蔡英文是如何形容馬英九，現在看來都成了一面照妖鏡。但也或許真的是沒步了，否則，誰又會想當只能靠話術治國的總統？