斯洛伐克聯合訪問團訪台，在立法院一時興起玩性大發，上演一場「模仿秀」，模擬我國國會議員扭打鬥毆的肢體暴力以及舉牌強制表決的多數暴力。「有朋自遠方來，不亦樂乎」，我們固然應盡地主之誼，讓賓主盡歡。但是客人若是不知輕重而失禮，基於國家尊嚴，亦應及時勸止，不應笑罵由人，唾面自乾。這種卑躬屈膝的心態，只是凸顯我國當前外交的無能與自我扭曲。

外賓鬧劇 立委自失尊嚴

國會在民主國家是國民主權的象徵，具有崇高的地位。所以，民主國家的國會常常也成為首都的地標，如美國的國會山莊、英國的西敏寺大笨鐘。外賓在國會演說更是外交上的大事，像最近許多國家都邀請烏克蘭總統以視訊方式在該國國會演說，可見一斑。無論斯洛伐克聯合訪問團的行為是否有意，畢竟是嘲諷我國民主不成熟的一面，長久以來，在國際上成為笑柄。今日竟在國人面前模仿演出，十分不當。

但是在現場，非但不見外交部或立法院的接待人員出面勸阻制止，甚至有民進黨立法委員參與演出或在一旁比大拇指合照。擔任「台灣─斯洛伐克國會聯誼會」會長的許智傑委員甚至說，斯洛伐克國會議員用這種方式來表達，「民主本來就是多元，訪問團對台灣的民主是很肯定的。」國會代表國民，國會尊嚴被嚴重羞辱，我們的立委竟如此反應，真教人無語。

我們需要朋友，但是不能沒有尊嚴。對方失禮，我們更不能不尊重自己。人必自重而後人重之，人必自侮而後人侮之。春秋時齊國晏子出使楚國訪問。楚國人欺負晏子身材矮小，於是就讓晏子從大門旁邊的一處小門進去。晏子不肯便說：「出使到狗國的人才走狗洞，今天我來楚國相訪，不應該從這個洞進去。」晏子反將一軍，反而贏得楚國人的尊重。國家尊嚴是要靠自己維護的，這是代表國家涉外的人員都要謹記在心的法則。外賓在國會演出如此鬧劇，是我國國會外交的失敗，也是整體外交的失敗。

民主制度以數人頭取代打破人頭，但是在議會中有時一言不合大打出手也是常有的事。可是這絕非許智傑委員所謂的「多元」，更不值得「肯定」。議會民主的老牌國家英國，在下議院，執政黨和反對派長椅之間地板的距離為3.96公尺，相當於兩把劍的長度。就是雙方長劍互擊不到的距離。1313年英王愛德華二世還頒布法律，禁止國會議員穿戴盔甲或攜帶武器進入議會。此法沿用至今。最近一次的議員間暴力是發生在1923年，下議院兩黨爭執不下，就在議長宣布暫停會議期間，議員爆發肢體衝突。而同樣在上世紀初，美國參議院也發生過同黨議員因為跑票而打鬥的事情。

國際人格 必須自己爭取

除了老牌民主國家發生過，近年來許多新興民主國家也都發生過國會肢體衝突，除了台灣還有土耳其、約旦、亞美尼亞、南非、尼泊爾以及烏克蘭等國的國會也演出過全武行。2015年日本國會參議院特別委員會通過了極具爭議性的安保法案，也引發參議院議員的肢體衝突。這項安保法案試圖修改日本的和平憲法，解禁集體自衛權，容許日本即使在沒有被攻擊的情況下，可以出兵支援盟友。

我國立法院的肢體衝突頻傳，早已惡名在外，貽笑國際。但是斯洛伐克聯合訪問團此舉有失作客的禮儀，是否會在訪問英國、日本或土耳其的國會時也同樣演出一段？恐怕可能性不高。這樣侵門踏戶的羞辱，孰令致之？除了我國國會給外人的不良印象外，其實與民進黨的外交策略與心態不無關係。

民進黨長久以來將外交視為選舉宣傳與兩岸鬥爭的工具，根本不在乎國際人格的保存與生存空間的擴展，所以即便斷交8國，外交部長仍穩坐泰山；即使國際會議不得其門而入，仍拿外人的口惠充數；明明美國主導的《印太經濟架構》，台灣被排除在外，還要說美台關係「堅若磐石」。見小不見大，務虛不務實，甘願做他人對抗北京的工具，自然就談不上國格跟尊嚴了。