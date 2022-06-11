封城兩個月後，6月1日上海正式解封，旺盛的經濟活力再度展現，不但出現報復性消費氣氛，生產端的復工復產進度也不落人後。企業營業與生產活動全面重啟，上海市政府進一步承諾，將全力協助境內外企挽回因疫情造成的損失，解封後拚經濟已成為大陸上下一致的目標。

不確定性如未爆彈

不容否認，上海這波嚴格的防疫作為，已有效防堵疫情的擴散，確保住人民的健康與安全。比較上海、新加坡、香港及台灣的疫情週期的確診率與致死率，上海的確是疫情傳播控制最好的地方。不過，嚴格的封控措施雖有效遏止疫情的擴散，卻也讓上海經濟付出沉重的代價。

依據上海市統計局最新數據，4月工業生產、民生消費、外貿出口及外商直接投資等重要經濟指標，都呈現大幅衰退情形。其中工業生產總值衰退61.6%，幅度最大，居次的社會消費品零售總額則是年減48.3%，另外出口與外商直接投資金額分別衰退43.8%及40.8%，幅度都在4成以上，估計5月也不會好。

正式解封前，上海市政府宣布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，打算透過50條政策措施與工具，全面刺激經濟。這是繼中央推出包括財政、金融、產業鏈供應鏈、消費投資、能源安全和基本民生等6大面向33項穩經濟措施以來，又一個地方政府大力拉抬經濟之舉。上海是中國經濟重鎮，也是國際貿易及金融中心，牽引著大陸經濟走勢，上海的經濟表現自然受到最多關注。

必須肯定大陸拚經濟的決心與認真，但對投資者而言，「確定性」是首要考慮因素，上海雷厲風行的封城舉動，已對外資投資信心造成動搖。尤其北京至今不願鬆口調整動態清零政策，由此衍生的不確定性將成為外資心中的未爆彈，打亂甚至擱置對大陸的長期投資計畫。

中國英國商會針對600多名會員的調查發現，高達74%在陸英企受到清零政策的嚴重影響，將近5成英企預計推遲接下來的投資計畫。該商會強調，由於疫情反覆，大陸原本相對穩定及可預測的商業環境，正走向不可知的未來。這對想拚經濟的大陸來說，絕對不是個好消息。美中貿易全國委員會直言，只要清零政策仍然存在，任何新的疫情爆發，都會帶來新的破壞，重創外資投資信心。

鬆綁外資准入條件

上海為挽救外資投資信心，繼推出《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》之後，市政府宣布將依照重點投資國家及地區與行業領域，在6月連辦20場與外資溝通的圓桌視訊會議，藉此消除外資疑慮並加速經濟復甦。這個方向是對的。

過去外資對大陸經濟成長貢獻卓著，無論是在資金及技術援助方面，都是有目共睹。即便現在受到美中關係惡化影響，經濟結構朝向內需傾斜，強調技術與供應鏈自主，但持續開放市場、倚重外資的經濟行為，並沒有很大改變。這也代表著，現階段想要穩住甚至拉抬經濟，重拾外資信心，絕對是不可或缺的。過去如此，未來也是一樣。

而要如何做到？僅靠找外資喝咖啡這類形式上的溝通顯然不夠，端出實際政策牛肉，恐怕才是外資想要的。譬如，趁此危機順水推舟，加速市場化改革，減少不必要的政府干預，持續鬆綁外資准入條件，放寬外資可承做業務與商品等，都是具體可行作法。除此之外，如何降低政策不確定性、提升經商環境的可預期性，或許更是挽回外資信任的根本所在。

冰凍三尺，非一日之寒。早從去年下半年開始，北京突如其來的一系列加強監管與共同富裕措施，已經讓外資心生疑慮，深怕未來大陸經商環境將會大幅改變。這波清零政策帶來的封城效應，更讓外資心中的不確定感升溫，都將影響外資投資決策與行為，進而抵銷大陸在拚經濟上的付出與努力，如何有效提振外資投資信心，已是北京的重要功課。