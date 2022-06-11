10日，南韓總統尹錫悅就任剛屆滿1個月。南韓人民萬分興奮地異口同聲表示，前任總統文在寅與現任總統比較，宛如兩個全然不同世界。從各種變化，讓人民真正感受到尹錫悅不是外界憂慮的「政治素人」，而是「政治9段」高手。

讓統計數據說實話。文在寅執政5年期間，雖然一再強調與人民溝通，但共計有12次記者會。惟尹錫悅上任1個月就有13次多，透過所謂的每天上下班時間以「door stepping」方式回應記者質問。尹錫悅對記者有問必答，等於間接回答人民的一些疑問。

拜登訪韓時，當韓裔美籍記者提出，新內閣中女性比例太少問題，尹錫悅立即回答，自己確實「忽略」此事，今後當會改進。事後，一口氣就任命女性教育部長、衛福部長及疾病管理廳長等。尹錫悅不僅坦率，說到做到。

尹錫悅帶來的變化，尤其在檢察官體系與媒體方面明顯。過去在文在寅執政期間享受特權與禮遇的檢察官，現在都變成「過街老鼠」。換來一批，曾受文在寅壓迫的檢察官抬頭，更積極偵辦文在寅的弊案，不知何時被傳訊，讓文在寅提心吊膽無法安眠。

種瓜得瓜，因果循環。一般人民支持尹錫悅對人民的承諾「一切依法偵辦」。目前，南韓檢方已對強制關閉核電廠、介入蔚山市長選舉掌握許多文在寅的違法證據，就等待「黃道吉日」時刻。

讓南韓人民最厭惡的是，親文在寅政府的媒體TBS和名嘴金於俊。這些媒體與名嘴喜歡惹是生非，把事實與真相擺一邊，只會吹捧和歌頌文在寅，現在，卻面臨被撤換的命運，真可謂此一時彼一時。頗值得台灣參考與警惕。

最可憐的是民主黨。大選後，目前成為反對黨，黨內紛爭不斷。連續選舉3戰3敗後，倒地不起。2024年就要舉行國會議員選舉，因此，如果不能有效推出改革，也將失去國會167席多數黨地位。

此刻，最值得關注的是，尹錫悅的第一次國際舞台演出。29、30兩日在西班牙馬德里舉行NATO會議，尹錫悅應邀出席，並且將與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。南韓政治分析家預測，尹錫悅一方面鞏固美韓關係，另一方面與日本恢復傳統友好關係。

南韓保守與進步政府5年一次的輪替，的確為人民造福。南韓人民誰都沒想到，會迎來一位讓國家「脫胎換骨」的總統，不拘束在政治理念包袱，更超越黨派色彩，讓人民生活在自己做主人的氛圍。

有趣的是，過去，1960年代朴正熙前總統來台灣訪問，在前總統蔣介石面前學習如何治理國家受益非淺。現在，反而「10年河東，10年河西」，該輪到蔡英文照照文在寅的鏡子，再來學習尹錫悅的開放、坦誠作風。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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