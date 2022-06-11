前年我本準備從台北職場退休，沒想到因為陰錯陽差，被總公司外派美國分公司兩年，打亂了我原先的退休計畫。

去年4月返美臨行前，遇到美國新冠肺炎疫情正值高峰，台灣的疫苗又十分短缺，因此許多有辦法的台灣人，紛紛組團到美國施打免費疫苗。我拖到去年7月初依然等不到疫苗，決定鼓起勇氣前往美國分公司履新，趁機打好2劑新冠疫苗。

出發前，依照航空公司規定，必須在48小時前做好PCR檢測。我到北市某家市立醫院花了台幣3500元（約110元美金）做了檢測。這昂貴的費用，大概會名列全球前幾名吧？

我心情忐忑地上了飛機，見到全機乘客幾乎都是如臨大敵、全副武裝，彼此帶著警戒的眼光，別有一番滋味。經過十多小時的飛行，到達洛杉磯機場。沒想到海關人員連檢測報告都懶得看就讓我們入境，也無需做任何檢測，也沒提醒我們要居家隔離，似乎入境後自己看著辦就行。

我乖乖在家自主隔離了7天後，才出門到分公司報到。感覺上，美國的防疫規範，要比台灣鬆散許多，也不硬性規定居民如何過日子，只是要求民眾趕緊去打免費疫苗，提升集體免疫力。儘管許多美國人對川普頗有微詞，但是他真的做到所謂的「超前部署」，幫美國人最早預定到數億劑的疫苗，而且又都由政府出資購買，沒讓納稅人再掏錢買疫苗或口罩。

到了今年6月，我的駐外合約滿一年。離開台灣一整年，免不了會懷念故鄉的親友與美食，於是決定冒著疫情風險回台休假。

依照航空公司規定：旅客登機前要提供48小時以內的PCR陰性檢測證明。為了能保證及時拿到證明書，我特地找了兩家診所進行檢測，如果一家未能在48小時內提供證明，另一家就能做為候補。幸好這兩家都是免費，而且都能在24小時內完成報告。臨行前及時拿到兩張都是陰性證明的報告，總算鬆一口氣。

真正的挑戰，是面對台灣衛福部對入境旅客所要求的種種防疫規定，幾乎每天在變，讓人無所適從。譬如說，是否入境後一律都要搭乘防疫計程車？是否全部都得住防疫旅館？先後要住幾天？夫妻兩人是否要分開住？如果同住一屋，如果只有一個衛生間，是否可以接受？入境後，還要做幾次核酸檢測？聽說有旅客因為鼻孔被捅了太多次而流血不止，令人錯愕。

回台前，我花了許多時間到處問人，尤其是已經回台的一些朋友，多瞭解一下他們的經驗。有一位朋友今年4月中回台時，需要隔離檢疫10+7，共17天。她因為母親病危而趕回台灣，結果因為在防疫旅館隔離太久，連母親最後一面都沒能見到。

另一位朋友，比這位朋友晚回台一個月，隔離期間就縮短為7+7，少了3天。但實際上是8+7，因為第一天即令抵台時間是清晨5點，也不能算是一天。更令人無法理解的是，境內本土感染人數每天7、8萬人，卻只要隔離3+4天，而入境旅客的感染人數才不足百人，卻要隔離7+7天，讓人懷疑衛福部是否根本無視基本的比例原則？

登機前兩天，收到了航空公司打來的電話與郵件，提醒我們要先上線完成報到手續，並向櫃檯提供PCR檢測報告；登機前24小時，又發簡訊提醒旅客上網登錄衛福部的「入境檢疫系統」，提供衛福部個人的班機護照資料、聯絡電話、在台居住地址等，必須保證符合「一人一戶」的規定，否則處以罰鍰。到了機場，又得在機場櫃檯，再填寫一份書面報告，簽名保證自己提供的檢測報告及個人資料都是正確的。這樣才完成了所有的報到手續、登機入座。我還發現，在美國海關辦理出境、檢查行李時，所有的海關工作人員都沒人戴口罩！

在機上漫長的15小時，輾轉反側、難以入眠。飛機在桃園機場甫降落，一打開手機，立刻收到一則簡訊，提醒旅客儘快上衛福部官網填寫《入境居家隔離申報憑證》及《入境健康聲明及居家檢疫通知書》，這樣便能減少入境所需時間。我心裡在想，那些沒有手機或不懂的如何用手機上網的老人家，如果沒有人陪同，如何完成這一系列的填表工作？

入境以後，先經過衛福部所設立的防疫站，憑著這兩份網上填寫過的申報書，領取唾液檢測空罐，然後再到海關辦理入境。領了行李走到了機場外，入境旅客已經排了一條人龍，準備接受唾液檢測。工作人員全副武裝，在濕熱的戶外引導旅客接受檢驗，實在是件苦差事。 繳交測試罐子後，再排隊去搭乘衛福部所成立的「防疫計程車」車隊。依照規定，所有同時入境約數百旅客，都必須得搭乘防疫計程車。到台北的車資，個人自付1000元台幣，其餘多出來的部分，則由政府出資補貼，大約500元左右。

坐在從桃園往台北市開的計程車上，一進入雙北市，映入眼簾的是窗外30年不變的街景、40年以上老舊公寓到處林立、五顏六色鐵皮屋頂比比皆是，內心感觸良多。當父母還健在的時候，每次回台灣，坐在中山高的車上，心中總是充滿了期待，迫切地希望能儘快看到雙親、嚐嚐母親已經準備好的家常菜。回家的感覺，真好！

此次從入境到出境前後花了近2小時。然後依照規定達乘防疫計程車到台北，居家隔離7+7天。 到家休息沒多久，就接到里幹事打來的第一通電話。他除了提醒我們絕對不能踏出房門一步、否則有可能被重罰之外，更要求我們手機不離身，隨時都要接他打來的電話。他更進一步求我們，從家門口往內拍攝的照片以及從屋內往門口拍攝的照片，先傳給他。我們不清楚他的目的為何，但是幾個小時後，就知道他的動機了。

從這裡就可以知道，台灣的戶政做的多好！人一入境，立刻無時無刻不在政府的掌握及監控（或曰美其名為「關懷」）之中。

在我的記憶裡，具有有如此嚴密監控能力的政府，應該只有共產及極權國家才有！ 20年前我被公司派駐上海時，就曾經有過如此親身體會。

由於台美兩地時差，我到了晚上8點多實在是支撐不住，就上床睡覺了。臨睡前我習慣地把手機拿去充電，順便把手機關了，免得好不容易睡著了被手機的種種訊息鈴聲給吵醒了。 結果我因為這個睡覺關手機的習慣，給自己惹了不少麻煩。

我睡到半夜12點，突然樓下有人狂按大門電鈴。我太太起身去應門，結果是一個分局警員到了門口，他說他打了幾次電話給我，我都沒接，所以他親自來查證我是否依照防疫規定，自主在家隔離。 這時候，他依照里幹事提供的照片，打量我們住地方，是否真的與向里幹事所提供的照片互相吻合而非謊報。我太太將我從睡夢中叫醒，迷迷糊糊地回應了警察詢問我的身分證號碼、姓名、駕照等，出示身份證後，他確定了我的身分，便禮貌地表示打擾了。但臨走前再提醒我，絕對不能再關機了，要24小時隨時接收查詢電話。

我心想，過去IT部長唐鳳所建置的「社交距離APP」，不就是可以透過手機號碼追蹤每個人曾經走過的足跡？ 不然乾脆給每個入境者腳上都套上個電子腳鐐，不就可以隨時監控此人的活動範圍？ 而我們這世代的人，都已經過了半夜跑趴的年紀，外加倒時差不易，到了晚上，除了早早就寢，還能跑哪裡去蹓躂？ 政府要監控（關懷）的對象，應該要選擇較為年輕的族群吧？

警察走後，太太開我玩笑說，幸好沒有「第三者」在場，否則被警察活逮，100萬鈔票就這麼飛了！

我將此事告知一位朋友，他認為衛福部這種使用「電子圍籬」方式來監督私人行蹤，其實有假防疫之名侵犯個人隱私，恐有違憲之嫌。如果傳到歐美國家的主流媒體，台灣在人權方面的排名，恐怕會變成與對岸政府50步與100步之差吧？

「坐監」期間，最大的安慰，就是能體會到家鄉濃厚的人情味。才剛回到家沒多久，好朋友就送來足夠吃一週的食物擺在我家門口，包括各種口味的粽子、燒雞、滷牛肉、蔬菜、水果、麵包等，外加一大盒雞蛋，連米都給了一小包。雋永的友情，就像陳年純釀，讓人無比沈醉。 友情、親情，大概就是海外遊子對家鄉永恆的牽掛，永遠無法割捨。

唾液檢測結果第二天就出來了，收到短訊通知：是陰性。還有漫長的7天，幸好夫妻可以同住一屋，還有可以說話的對象，很難想像如果一個人孤單地住在防疫旅館，會有多寂寞，跟關在牢房裡有何區別？

這次返台回家的感覺，完全沒有早·年的興奮與期待感； 如今迎接你的，不但沒有有父母兄弟的擁抱與一桌的美食，連海關及衛福部都讓你感到冷冰冰，似乎你回來的不是時候。 問過許多先後從美國回台的朋友，雖然美國已經開始恢復正常生活，一般人也都打完三四劑疫苗後取下口罩，但是台灣當局依然把美國回來的僑民當成重疫區回來的帶菌者，嚴加監管半個月，每天發短訊來查詢你的身體狀況。隔離結束前快篩檢測呈現陰性，才能放你自由出門。

經過7天的居家隔離，好不容易結束了，自己在家做的快篩也呈現陰性，總算可以對衛福部及里幹事交差了。未來七天自主健康管理，依照規定盡可能避免達成公共交通工具，無法與老友聚餐，只能出門買菜與辦事。

這次回台讓人不禁感嘆：家鄉景物依舊，但人物已全非；父母已經不再了，再也沒有「回家」的感覺。如今疫情肆虐，回家的路，變得更加遙遠、更加艱辛。（作者為自由撰稿者）

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