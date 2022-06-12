自民13年（1924）1月聯俄容共的第一次國共合作，到1949年10月兩岸分治，歷時計25年又9個月。這近26年的時日中，華夏中國的日子，多采多姿。

國共的第一次合作，從民13年（1924）1月至民16年（1927）4月蔣介石之清黨，仝年（1927）8月武漢國民政府和平分共，國共雙方合作時間僅有3年又3個月至3年7個月，雙方似乎除了孫中山一人比較推誠合作以外，其他人士似乎都有所執著。究竟是較年輕氣盛的共黨人士，以較激進的暴力行動，激怒了國民黨內右派人士而鎮壓共黨，抑或是國民黨內右派的鎮壓，挑起了左派及共黨人士的暴力反抗，因為公說公有理，婆說婆有理的關係，我們實在很難看到比較中立專家學者們的評論。但最後的結果是，國共兩黨走上武力對決的道路。

在國共合作及對日抗戰期間華夏大地有3位領導人物，都和孫中山先生（1866.11.12－1925.3.12）有密切關係。即以孫氏的年齡為準（民13年1月國共合作時孫中山58歲），介紹如下：小孫氏17歲的汪精衛（1883.5.4－1944.11.10） ，小21歲的蔣介石（1887.10.31－1975.4.5） ，和小27歲的毛澤東（1893.12.16－1976.9.9） ，這3位都是雙方合作時國民黨中的重要人物 。從年齡及經歷看，這3位若不是孫中山的徒第，就是他的粉絲。

孫中山自稱，汪精衛是他的左右手，孫氏的遺囑，就由汪氏代筆。蔣介石是孫氏從許多軍人中挑選出來，任命為黃埔軍校校長，負責訓練黨軍，掃蕩軍閥的代表。毛澤東呢，是孫中山從參加國民黨的年輕共產黨員中挑選出來，出任國民黨的中央執行候補委員，汪精衛任主席時毛氏任國民黨代宣傳部長，孫中山另一左右手廖仲凱遭右派刺殺後，又出任廖所任宣傳講習所所長，後又出任農民運動講習所所長，毛氏在那國共合作時的31歲至35歲幾年中，曾先後擔任國民黨內三項要職，地位似在蔣介石之上。

孫中山的民族主義，民權主義及民生主義，即所謂三民主義，對這3位後繼人物來說，或各有其真傳。正如一個師父3個徒弟，不能要求3個徒弟的招數把式完全一樣。孫中山的終極目標，是要建立一個富、強、康、樂的新中國，以進世界大同。他提出的入門方法是人盡其才，物盡其用，地盡其利，貨暢其流；入門要項是地方自治，平均地權，耕者有其田，漲價歸公，節制資本等等。

若以孫先生的主義敘述，他論及的入門方法及入門要項來比看前述3位傳人，這3位繼承者對孫氏在民族主義、民權主義、民生主義的立場方面，尤其施政的入門方法及入門要項上，自然會各有各的次序及重點。我們必需認清的是，他們都不是單獨的3個個體，他們的後面都各有一群粉絲追隨者。這三群人，可以看作當時華夏中國之內的三股重要民意，在國內外變動莫測的情勢中，共同摸索著爭奪建國復興的道路。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】

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