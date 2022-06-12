此次國民黨主席朱立倫訪美期間，釋放「親美」、「反共」及「九二共識」是「沒有共識的共識」政策訊號，一石激起千層浪，引發軒然大波。不僅被批判這是悖離馬英九兩岸路線，同時也不利於2024年重返執政地位。朱立倫在華盛頓為黨駐美代表處揭牌時，宣告「我們回來了」，這凸顯國民黨重視對美國關係經營。然為表示「美台關係」高於「兩岸關係」，透過「外銷再轉進口」，一再宣稱國民黨「親美」、「反共」立場，與拜登政府政策一致、亦步亦趨。

綜觀朱立倫兩岸論述及路線，實已跳脫維持兩岸和平穩定發展之「定海神針」，尤其竟宣稱「九二共識」為「沒有共識的共識」，也可謂是國民黨歷屆領導人最為倒退兩岸路線。

首先，強調堅守「親美」路線，台灣不會因國民黨重新執政，而選擇悖離美國「印太戰略」圍堵中共戰略。朱立倫此行訪美基調，定調為：「一個一致，兩個絕對」，此即「與美國政府尤其是拜登的政策一致」，「絕對歡迎美台更高層級的交流」、「絕對不會因為中共的立場而退縮」。為深化其「親美反共」立場，支持美國「印太戰略」將台灣視為民主成員，並將積極配合之。這些「親美」政治語言，確實可謂是前衛、前進，同時，強調台灣在美國印太戰略地位中的價值及角色之重要。在「布魯金斯學會」訪談中，朱更強調台灣對美國印太戰略重要性，宣稱台灣一旦被中共控制，恐對美國安全構成威脅。

這猶如宣稱烏克蘭一旦落入俄羅斯勢力範圍，不利於北約安全防衛一樣。朱強調台灣作為美國印太戰略成員，建構「強有力的防禦和與自由國家的聯盟」，對於兩岸和平與安全有其必要性。此無異是，未來國民黨將採取與「自由國家聯盟」，尤其是與全球超級強權美國結盟，推動「聯美抗共」及「倚美拒統」政策。國民黨重新執政，不會因「親中」而悖離「親美」路線，不會危及美國國家安全及國家利益。此種政治宣稱提供美國介入兩岸關係發展空間，干擾中共所一再宣示要達成國家完全統一及民族偉大復興目標。

其次，澄清國民黨並非親中共政黨，藉此聯結其「親美」形象，此猶如烏克蘭領導人一改傳統「親俄」路線，轉向親北約及美國路線。朱在史丹福大學胡佛研究所談話中，宣稱長期以來國民黨執政時期與美國具有「並肩作戰」一起抗日、對抗共產主義擴張之共同歷史記憶，宣稱兩岸是價值與制度的競爭，這與美國堅守自由民主價值相符合。從朱立倫的表述，似乎證明「美台關係」重於「兩岸關係」，因為美台具有共同自由民主價值。

朱立倫為消除美國對國民黨「反美」或不夠「親美」、「挺美」的疑慮，從而凸顯「親美反共」的兩岸論述。從政治理性計算來看，當然這是旨在化解美國對國民黨一旦執政後，是否將更趨向「親中」而「遠美」疑慮；美方會產生疑慮是，一個過於「親中」政權，不易構建其所謂印太戰略達成遏制中國發展目標。朱立倫訪美，意在塑造出國民黨是擁抱西方普世價值政黨，其重視民主主義程度，顯然高於兩岸民族主義。

最後，朱宣稱「九二共識」是「沒有共識的共識」，這是國民黨兩岸路線大倒退。相對於兩蔣堅持「一中原則」，就是「中華民國」；李登輝執政初期奉行「一中就是中華民國」，後提出「一國兩區、兩個對等政治實體」、「一個分治的中國」、「一個中國指向階段性兩個政策」等，依然具有「一中元素」內涵。國民黨執政時期，制定《國家統一綱領》及《兩岸人民關係條例》，是奠立在「一個中國、一國兩區」基礎；馬英九執政更是奉行「九二共識、一中各表」路線。

處於反對黨時期，有關黨主席的「九二共識」論述，未曾出現「沒有共識的共識」說法，包括洪秀柱倡議「一中共表」、吳敦義奉行「九二共識、一中各表」、江啟臣也從「憲法九二」回調「九二共識」。朱立倫若僅是單方強調，「九二共識」是「沒有共識的共識」，那麼這將是國民黨領導人有史以來最為倒退兩岸兩岸論述。在此，未見「一中各表」、「求一中原則之同、存一中內涵之異」概念語詞內涵。國民黨若採取「親美反共」之對外及兩岸路線，拋棄「九二共識」，即使重新執政也無法重啟兩岸對話及協商，難以穩定既有邦交關係及拓展國際生存空間。

由於國民黨給予外界觀感是，兩岸治理能力優於民進黨，具有解決兩岸問題能力，及建構兩岸和平穩定關係框架。國民黨總理孫中山曾經以「扁擔」及「彩票」故事做為隱喻，苦力因「彩票」中獎得意忘形，卻把塞在「扁擔」中「彩票」一起拋進大海，最後不僅丟掉中獎「彩票」，也喪失賴以維生「扁擔」。國民黨既往堅持「九二共識」，帶來許多和平紅利，包括兩岸和平發展、經濟利益、社會秩序穩定及拓展國際空間、交流與合作等等。若「九二共識」是「扁擔」，「重返執政」是「彩卷」；丟掉「九二共識」，猶如解構政黨認同，難以提供泛藍及中間選民選舉動員之「集體誘因」，這反而是喪失「重返執政」機遇，國民黨領導高層豈能不步步為營呢？

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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