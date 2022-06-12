今年6月1日起，英國有60多家公司的3,000多位員工，進行為期六個月「四天工作制」的社會實驗。從2018年就陸續推動上路，「每周工作四天全球」（4 Day Week Global）的非營利組織，想要檢驗的是「80％工作時間-100％工資-100％生產力」，「周休三日，勞資雙贏」的公共利益，是否確實存在。

由於2020年迄今的新冠疫情，許多企業都採用「居家上班，分流辦公」的方式，渡過漫長疫情的過程當中，居家辦公和遠距上班，已成為新興的工作態樣。今年以來，許多國家因疫情接近尾聲，原來失業或居家辦公，無論是離職或轉職的藍領和白領勞工，如今都陸陸續續的回到原有或新的工作崗位。但在長達超過兩年期間裡，在企業求生的各種工作場所的變通轉型，「無薪假+保留工作」的勞資妥協，使得各種「每周工作四天」的先驅計畫愈來愈多，產業類別愈來愈多元，成為推動的新契機。

其中，最具有代表性的，莫過於冰島。依據媒體去年中的報導：「冰島周休三日實驗大成功，勞工幸福感和產能都提升」；究其原因則在於：「員工面對的職場壓力、焦慮、憂鬱和精疲力竭，都減少了，因此也更賣力工作、更少請病假；勞工覺得獲得更多休閒時間，因此，更致力於他們的工作」。

這個結論，除涉及到企業和勞工的參加意願，以及是否匿名的倫理問題，還有學術上，所要求更嚴謹研究方法的檢驗；例如，該實驗的時間長短、該實驗的產業類別與規模大小是否一致、以及參與該實驗勞工的工作內容性質，都值得進一步探討。另一方面，周休三日的實驗，冰島、紐西蘭、和加拿大卑詩省的成功案例，都沒有清楚敘明產業的類別、該產業在各國的發展現況及產業內的企業規模是否差異很大。此外，跨越世界各大洲、各國的經濟發展程度高低不一、產業結構各有特色，而且政府原來賦予法定的勞工權益，也都不同。

而疫情期間另一個受到關切的問題則是，居家-遠距的工作效率，有沒有比實體工作環境要來得更高？除了不適合居家-遠距工作的行業之外，人際關係的疏離感，面對面溝通的綜效，乃至於創新需不需要團隊合作，都成為討論的焦點。

「每周工作四天全球」網站，在首頁就標示出，當前遍佈全球各大洲的各項先驅計畫所在地；令人意外的是，中南美洲、非洲、以及東南亞各自啟動至少五項的計畫，在加拿大和美國，卻都只有一個試行計畫。而且，該網站更揭露「每周四天工作制，讓78％員工覺得更快樂，而且壓力更小」。亦可見不僅是已開發國家在推動，其實有更多開發中國家也在進行實驗。

雖然缺乏更有說服力的實驗設計的說明，但足以顯見的則是，這確實是一個可能的職場新型態。正因為如此，除了各國企業配合國際非營利組織自主性的試行之外，也有政府帶頭響應。西班牙的左派政黨，就曾經在2021年推出「周休三日」的政見，並且得到西班牙政府同意在有限度的範圍裡面，測試「每周工作32小時（每日8小時）」的新工作制度。200家企業願意參與，3,000到6,000位勞工受惠，在降低工作時間的同時，企業也不減薪、也不裁員。這樣的試行結果，給予「周休三日，勞資雙贏」更大的想像空間。

興辦「80％工時-100％工資-100％生產力」的社會實驗，對於勞資關係的和諧，以及經濟長遠的發展，都有重要的政策意義。「高工時」不等於「高產能」，這是當前社會的普遍共識。「縮短工時、工資不變」，有助於企業留住員工，或許沒有爭議；但是，能不能也就此保持百分百的工作產出，則是企業界的質疑。疫情過後，「周休三日，勞資雙贏」，適用於部分特定的產業類別，個別員工的工作性質，也可能更廣泛的遍佈於各種類別的產業。而工作時間的彈性化，工作場所的異質化，工作派遣的普遍化，乃至於年輕世代對於「企業去中心化」的高度期盼，都是「每周工作四天」的助力，這可能是企業未來無可迴避的重大挑戰，值得關注。