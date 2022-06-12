責任、責任，有責，就有任，解鈴、解鈴，有鈴，就要解，這個道理很簡單，就是責任是鈴，誰繫上去，誰就要去解下。

兩岸關係發展至今，就是責與鈴的問題，但是問題就在此，大家都知道有責任要負，卻都不願意去拆解自己掛上去的鈴。這就是問題並不是很困難，難在情緒和心態不願意屈就或不甘心點頭。

而且雖是兩岸關係，卻是四邊情，而這千絲萬縷地剪不斷、理還亂的問題，大家都有責任，卻都裝作不知道或推託不就。所以問誰該負責？這是本文的文責了。

一、中共是鈴？解鈴要靠你自己

近期從電視上看到大陸經濟學家陳文玲在一場論壇表示，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」聽到這話你會「倒彈」。這是什麼跟什麼，全世界誰都知道台積電（台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸，以及南韓等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務與技術服務）是台灣企業家張忠謀的（2018年6月5日，張忠謀在台積電股東常會上宣布「不續任董事、不接顧問、不擔任榮董」正式退休），什麼時候變成大陸的（2016年，台積電在中國大陸的首座12吋晶圓廠，正式在南京市宣布動工，計畫2018年投產。2021年該廠再獲投資，進入擴產階段）。就此，大陸豈能因台積電在大陸南京設有分廠，即說台積電是大陸的。

大陸有些人真是頭殼壞掉了，身體健在但靈魂不見了。連這種國際知名公司誰屬，他們都要硬抝，請問還有什麼不能抝的。這就是兩岸間的大問題，以此例而言，大陸一些官員和學者以及一般民眾，其實都喜歡把台灣的一切，都說成是大陸的，這會讓人很反感。

原因很簡單，屬於台灣的就是台灣產出，跟大陸沒有直接關係，間接關係是有的，例如在陸設廠，但這不代表就是陸企。而大陸人和官方老是喜歡把台灣據為己有，這實在是一種心理侵占做為實體擁有的做法，讓人覺得真是夠了，有沒有這麼好佔有啊！

而造成這些不實際的現象，其實是其來有自，在於大陸方面咬著中華民族統一論，來認知台灣與大陸的切身關係，但就中華民國憲法而言是不存在的，甚至於這部憲法，根本就將大陸國土列為憲法內的領土範圍，是中華民國的領土。

但大陸卻將台灣列為中華人民共和國的領土（中華民國已經111年，而且憲法上領土是包含中國大陸全境，中華人民共和國（簡稱：共和國）只有73年，中華民國早了38年，請問誰是誰的？所以台灣是誰的已經很清楚了），也就是硬將台灣領土這個虛名，繫在共和國的憲法上，讓這個莫須有的領土歸屬問題，活生生地牽扯在一起。迄今73年來，都是在虛名中爭執不休。

而中國將台灣是大陸領土這個鈴繫上去，如今不存在的事實，已經證明大陸必須將台灣是中國的領土這個鈴解下來。讓兩岸關係的結，輕鬆、緩解下來，回歸兩岸分治分裂的現實狀態，這才是正常與實質的兩岸實際情勢。

二、美國是扯鈴？扯鈴要自己負責

美國這個國家在國際間，幹了許多讓人感到沒道義與沒良心的事，也不是新聞了。同時許多的美國人也覺得自己的國家，做了一些為人詬病的事，而感到羞愧與不光彩。這也是美國人坦誠可愛的地方，但相對地是，這個國家的一些領導人，卻也對自己所做的一些政策違失與決策錯誤，採取說謊或逃避的心態。遠的不說，川普、拜登這兩位近幾年內的美國總統就是顯例。

川普任上與中國就貿易戰打得難分難解，延續的貿易戰一直未停手，拜登就職以來還持續在進行美中貿易大戰，這場戰爭已進行了5年多了。期間引發的爭鬥與損失，絕不只是這兩國的損失，株連牽涉的國家幾乎在國際貿易、經濟、科技、軍事、文化、氣候變遷等方面，都受到波及與牽累，損失之大，耗費之廣，受傷之深，可謂無遠弗屆。

就在美中激鬥的這幾年裡，兩岸關係也隨波逐流，激起的浪花也不小，期間的風風雨雨，涉及的美中台領導人，都點滴在心頭，個中滋味自己最清楚。特別是，川普和拜登這兩任美國總統，最應該負起撥弄者與挑動者的關鍵責任。

兩岸關係的壞，跟美中關係的不穩定與情緒化鬥爭有關，因為沒有健康穩定的美中關係，台灣就會被當作棋子下，無論怎麼下，都是擋箭牌和被耍弄牌。討不到便宜，也要不到好處，挨了打還被賣乖，被耍了還要言謝。有本生意做到沒本沒力，還要打躬作揖賠不是，真是裡外不是人。

前述說穿了，花錢買軍備，感覺好像買了保險，其實是保單裡根本沒有註明給與安全上的保障，只是好聽的提升台海防衛能力，或是增強台灣的國防能力，促進國防自主增進能力。這些說詞，表面好像有搞頭，實際發生戰爭還不是台灣要自己先撐住第一擊，或是一週左右的防衛力，等待軍援救助到位，才能協力作戰。

上述美國的軍援協力作戰，說穿了，其實是美國把兩岸扯得更緊，更掙扎，這是挑動戰火的引燃氣，燃點高就可能引爆，即便沒有爆，也是緊張萬分。狀況會是，外資撤出，新投資不前，經濟安全指數驟降，整體安全複合能力下降，這就是買軍備不但保不住安全，引來其他綜合國力的減損，豈不是賠了夫人又折兵。所以美國扯了兩岸的鈴，自然要自己負責，怕的是還要拉人作陪，甚或要人去頂替，這才是問題的根本。

三、綠營是敲鈴？敲了就要承擔

其實在美中激鬥的漩渦中，民進黨是抗中拉美或拉美抗中，這兩種動作都有操作的空間，前者是直球對決，等待美國派出救援投手救助；後者是美中對決，從中插入抗中，讓中國腹背受敵，再從中撿便宜偷打得分。

這就是綠營敲美中鬥爭的鈴（山），來震兩岸的虎，敲是變化球，震是直球，問題是，共產黨經常因為沉不住氣，經不起激，也頂不住美台的勾搭。一見美台一些動作，就鼓動氣勢，蠕動情緒，一頭栽進深水裡看不見鱉，就想發飆，就想咬人，更想打人。這是下策，剛好上了美台的口袋戰術，將氣急敗壞的中國給騙進袋子裡，再拿來策動詭計，誘中深入戰局而進退兩難。

也就是進入綠營設計的，中共好鬥、好統戰的對台策略，一舉塑造兩岸關係的壞是中共造成的，而這個壞，就是要搞台獨，聞獨而色變，聽獨而氣結。這色變與氣結正是民進黨敲兩岸的鈴，震出中共火爆脾氣的情緒，然後讓中共做出讓台灣人害怕或厭惡的事，這就讓綠營得分了。

而中共的形象就被台灣人定位為一切都是統戰，統戰就是要收回台灣，一切就台灣中國化了。這是台灣人最討厭的事，更是在俄烏戰爭下，台獨民調竟然上升到近53％的支持率，這是沒有人預料得到的事，也是綠營未算計在內的興奮之事。

請問大陸，這不是得不到便宜，又賣不到乖的糗事嗎？所以綠營會扯鈴，但也因此有得有失，這個結果就是自負盈虧。

四、藍營是無鈴？要去找鈴來繫

美中台（綠營）三角關係中，嚴格講其實已經沒有國民黨的角色了，這是很殘酷也很現實的事，一切都是國民黨自己做出來的，怪不得人。遠的不講，就以此次朱立倫訪美而言，被譏為「親美抗中」，也引來中共國台辦的抗議和反彈。

其實國民黨也是沒有招可以打了，被譏為拾民進黨牙慧，對於朱立倫的言論，國台辦新聞局長馬曉光表示，「家裡事，不需假手外人」，這句話其實是在吃朱立倫的豆腐。也害了國民黨被共產黨收去了，所以是自己人的家裡事，這不就像有一個廣告詞「這不是肯德基，這不是肯德基，而中共所謂家裡事，不就是把麥當勞拉進肯德基，然後要麥當勞變成肯德基一樣嗎？」所以啊，中共是在幫國民黨還是在害他，實在是令人讚嘆啊。

由上可知，國民黨在兩岸是沒鈴了，要如何找到有用的鈴來繫，其實就是智慧與運氣的問題了。但這兩個恐怕都不易尋找，看來國民黨在兩岸角色，快虛級化了。

總之，兩岸關係如此之嚴峻，本文的說明與分析，已經很清楚了。至於如何改善或調整，並不困難，端看主事者的心態與誠意，心態靠智慧端正，誠意在於信心與智慧集結而出的十足。

所以，沒有困難的事，難在沒有敢於挑戰的人，而上述四方應該都有敢於為兩岸奔走的人。就看如何在予人今朝有解今朝解的氣魄與格局，則嚴峻複雜的兩岸關係，就有令人得以期待的機會了。

基上，事本嚴峻並不嚴峻，複雜並不複雜，端在簡單做，務實理，誠意足，得圓滿。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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