4月初一齣韓劇《我們的藍調時光》上檔後就持續熱播，每個周末的單元劇，都是從劇中2個人物開展出新的篇章，但在主線與支線間，也都緊密串聯，在描繪中年人友情的段落，收視率竟然直接衝破22％。比起小情小愛，更多的是將幾項社會議題深入刻劃，透過貼近生活面的方式，去還原那些發生在我們生活周遭、鄰里、家庭、朋友間的故事，因為鋪陳得很細膩，有機會讓大眾在劇情中被治癒，更進一步去理解現在我們所處的社會環境，有多少不友善的眼光，甚至是觀念，應該要被認真檢視與改變。

劇組在該劇開播前釋出了編劇盧熙京的專訪，盧熙京表示，自己不知從何開始，對於只撰寫二位主角為主的劇本感到枯燥乏味，「我們不都是各自人生的主角嗎？在演員群裡面，誰都不願意被當作過客。」她曾撰寫過的劇有描繪現代人精神創傷的《沒關係，是愛情啊》、老年朋友圈中充滿後青春的《我親愛的朋友們》，都帶觀眾直擊那些在我們內心私密而需要被了解的一面。而這次的《藍調》（Blues），更將敘事重點放在平民百姓身上，讓大家看到，當那些艱澀和痛苦被吟唱、當我們直視自身的情感後，其實可以得到撫慰。

在編劇的細心安排下，呈現出一些社會議題在現下環境中的處境；由演員以第一人稱發聲，才將我們容易忽略掉的窘迫攤在鏡頭前，包括青少年未婚懷孕、憂鬱症患者不被諒解的煎熬、唐氏症患者家屬的照護壓力，社會對他們投以的眼光，很大程度都會讓他們因為負重過度而倒下。

劇中其實很大篇幅地摹寫出一位唐氏症患者的照顧者，無法與人在感情中做出承諾是源自照顧者身分的顧慮，我們也因此看到一位照顧者可能承擔著超乎常人所想像的壓力。在現今社會環境中，大眾對於特殊疾病的認知不足，無意間的表情與異樣的眼光甚至是刻意地強調都可能傷人。唐寶寶其實與我們有相同的情緒、感受，但即便是家人，也可能默默地接受被他人的「特殊對待」而持續受到傷害的處境。

在劇中，其實正讓我們看到，特殊生如果能在一般學校上課，可能可以社會化得更好。這也是1990年代，美國提出的融合教育（Inclusive Education）理念。而台灣也在1997年修訂特殊教育法時提到「最少限制的環境」，逐漸推動融合教育。根據2020年《特殊教育統計年報》，全台已有近九成身心障礙生在普通班就讀，融合教育推動迄今雖然仍有許多困難需要克服，但其中展現的是現今社會所需要的包容與尊重應該被延續。

在這裡，想分享幾段特別強烈的對話：妹妹憤怒地指責路人：「在身心障礙者面前說她是身心障礙者」，並一連串地傾瀉：「大家很少在街上見到像英希這樣的人，因為其他身心障礙者的家人也像我一樣，把像她這樣的孩子送去照護機構了。我也曾經想跟她住，但我找不到適當的房子，也無法出去工作。如果送他們去機構人們會指責，但不送去的話這樣的事就會是家常便飯，那我到底要怎麼做？」這些話完整的道出了照顧者的無助，社會給予的支撐並不多，而常人給的壓力卻又太大，不只是缺乏心理支撐，若是身為獨自照顧者，甚至會失去經濟能力。

台灣有10%的照顧者年齡落在45歲以下，很多時候這些照顧者沒有選擇的權利，只是被迫承擔起責任。劇中的角色淚訴：「英希也知道人們覺得她奇怪，她知道自己對我而言是個負擔」、「我要告訴自己她沒有感情，她是傻瓜，我說的話她都無法理解，這樣我送她回機構時心裡才不會這麼難受，因為這個世界不容許我跟有缺陷的人一起生活。」、「你知道我看到他們有什麼樣的想法嗎？拜託讓他們生下英希這樣的孩子，或是出意外變成身心障礙者吧！」每一句話都是照顧者滿滿的壓力，因為社會對他們投以的眼光錯愕或無禮，他們通常不善於向外求助，求助的訊號很微弱，你甚至看不出他們有何異樣，只會無法諒解是什麼將他們推向極端？

5月份，屏東縣一名54歲許姓男子照顧中風癱瘓的79歲母親30多年，疑似因長期壓力，將母親從2樓陽台推下後再跳樓輕生。關於照顧殺人，聯合報願景工程有一則專題報導，其中身心障礙聯盟秘書長洪心平提到：「許多照顧者在沒有準備之下，就被迫站上照顧位置」。

2015年5月15日，我國三讀通過「長期照顧服務法」，今年恰逢《長照法》通過的7周年，雖然《長照法》提供了對失能者在生活上的支持、增進社會參與、更全面地照顧與醫護服務，且納入居家喘息服務，提供家屬心理支持，但正如劇中的照顧者，年幼時就因失去雙親而成為唯一的照顧者，照顧殺人的悲劇仍在不斷上演，我國雖然是亞洲第一個將「照顧者」權益入法的國家，但後續仍需要社會持續地投注資源與關懷，加強介入的強度。

尤其我國已於2018年邁入高齡社會，2025年更將提前邁入超高齡社會，你我都有可能成為下一個長照悲劇的主角，除了制度的建置，政府的角色與資源的布建應該要更為積極與全面。

最後，再回到《藍調》中給的課題：我們都曾有過憂鬱的時刻，我們都需要找到和解的方法，即便此刻感到不幸，面對未來，我們還是有幸福的可能性。

（作者為國立台灣大學政研所研究生）

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