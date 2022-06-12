斯洛伐克與法國國會議員日前分別應邀訪台。訪台期間，兩國議員卻公然作出羞辱我立法院的舉動。

斯洛伐克議員團6月9日赴立法院參觀議場時，有國會議員與布拉提斯拉瓦省長當場模仿我國朝野立委全武行，掄起拳頭，擺起拳擊場上的姿態作勢扭打，還有人佯裝上前勸架，生動模擬台灣的國會生態。

無獨有偶，法國參議院訪問團6月10日到立法院參觀，在議場大門口合影時，媒體發現有參訪團成員對鏡頭秀出「倒讚」，而且還比了兩次。這些舉動絕對不是讚賞或推崇之意。

對於外賓突如其來的舉動，在場人士在錯愕及尷尬之餘只得一笑置之。我國最高民意機關惡名昭彰，如今遭到外人嘲笑，可說是咎由自取。外賓此舉雖然有違外交禮節，但我方在作業上也確實有值得檢討之處。

首先，負責聯繫的外館前置作業失當。沒有在訪賓來台前與訪賓做適當的行前解說，清楚告知哪些議題屬於敏感範疇，應加以迴避。而國內接待人員也沒有在訪賓抵達後，再做適當的提醒，以至於訪賓採到地雷，觸犯我國忌諱。

其次，蔡政府藉邀訪外賓之機大內宣的做法也有可議之處。過去的作法都是在訪賓抵台後，由外交部發布例行的新聞稿，並不做新聞炒作。在訪賓訪台行程中，鮮少有新聞記者隨行採訪及詳細報導。因此，即使在訪問過程中偶然發生意外事件，也不會立即呈現在大眾眼前，成為令人尷尬的新聞焦點。

事實上，邀訪外賓主要目的是希望訪賓回國後成為我國在當地的一股助力，新聞報導應以當地媒體為主，要使當地民眾認識我國國情。蔡政府藉機大內宣，以我國國人為宣傳對象，完全是本末倒置。

蔡總統執政後，我國外交成績慘不忍睹。為了強化執政的正當性，刻意對國內進行大內宣。同時為了討好外國政要，往往自貶身價。如今遭到外人輕視，也是咎由自取。

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