陸方宣布即起禁止台灣所有石斑魚輸入，理由是多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物、還檢出土黴素超標。農委會主委陳吉仲毫不反思陸方早有警告後，我方改善作為是否對方期待，還揚言要在WTO平台提出申訴。

假設我方輸入石斑確有含禁藥、超標「個案」，則我方有何立場批評陸方不買「毒石斑」的帳？莫非台灣有實力師法美國，以貿易自由為名「強賣」我方萊豬，如法炮製「強賣」陸方含禁藥石斑？抑或民進黨政府承認，就算抓到再多次萊克多巴胺超標的輸台美豬，也只會選擇性的單批退回，而不是懲罰性的一定期限禁制輸入？

蔡英文總統也沒閒著，像是「撿到槍」般急不可耐的在第一時間跳出來批評陸方再三違反「國際」貿易規範，打壓台灣的農產品，對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，片面傷害兩岸關係，更強調「鳳梨都克服難關、這次一定也能」。言下之意，又想寄希望於民氣，再來一場「自由石斑」的政治運動；也隱含著蔡政府早已預設陸方此舉是政治打壓的立場，才會用訴諸動機而非訴求建立理性溝通的態度來回應。

再說，如果蔡政府本身原先就對陸方的政治體制不抱期待與好意，那麼此時要求陸方講道理不就是自欺欺人？好比一個家裡當兒子的以健康為由，要求老菸槍的父親戒菸，豈不是自討沒趣？

民進黨政府從來不檢討自己的兩岸政策，是否在「實質上」對陸方造成「冒犯」，一再假民主自由、對等與否之名，逃避兩岸交流的政治義務。蔡政府治下的台灣，對陸貿易上鉅額出超佔盡便宜，對於如何分散投資風險卻又束手無策，每每只能在陸方片面禁止輸入後，祭出所謂的多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷，實則擺爛、躺平，丟出一次短期大量採買措施後就「放生」，要農漁民自尋生路「三改」改種、改養、改行。

台灣石斑魚年產約2萬噸，去年外銷佔總產量三成三約6681公噸，而中國就占外銷91%達6121公噸，外銷中國的石斑魚數量就占年產量3分之1。這是蔡政府執政之前，一直到去年就存在的事實。事實就是蔡政府兩個任期都快結束，卻是對於如何分散風險開拓市場拿不出辦法，如果是靠一句「陸方養套殺」政治操作就可以豁免責任，未免當農漁民笨蛋？

面對陸方的強硬禁輸，陳吉仲揚言不排除在WTO提出申訴，看似強硬，其實是軟弱無比。一是何須揚言不排除，要就逕行申訴，難不成指望陸方聞訊後會軟化示弱？二是如果陸方真的太過分，蔡政府何不也以「貿易報復」片面禁止陸方某貨物輸台強硬回擊？如照蔡政府所言，陸方是違反「國際」貿易規範在先，我方何不也以牙還牙，蔡政府是不能還是不敢？不言可喻。

眾所皆知，台灣因為ECFA的存在，大吃陸方貿易優惠的紅利，本係另類的不平等條約。綠營總不能嘴巴批評這是統戰伎倆，又妄想陸方毫無底線的討好我方「促統」，更何況台灣自己又有多少為了保障競爭力不強的產業，採以不平等競爭的方式禁止大陸出口的貨物？此時再提國際慣例，未免自我感覺太過良好?

（作者為自由撰稿者）

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