5月中旬我曾寫過一篇文章「不踩紅線，善莫大焉」，是因為5月11日美國國務院發言人普萊斯說，美國對台政策不變，仍基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的長期一中政策，美國不支持台灣獨立。

同日美國國安會印太事務協調官坎貝爾，接受美國和平研究所特別顧問麥艾文的訪問被問到，美國國務院官網更新，是否代表美國調整對台政策？如果說美不支持台獨，是否正確？坎貝爾答覆，「這是正確，一中政策仍發生作用」。

在同一篇文章中，我提出「不得不問究竟是誰核准美國國務院官網提出美台新論述？」美國是目前世界第一等強國，居然出現了不可理喻的差錯，是不是只能解釋成美國的外交官水準下降了，還是箇中有什麼更深的套路？

5月28日美國國務院又重新更換了官網，恢復了「我們不支持台灣獨立」，但沒有恢復「台灣是中國的一部分」。這次再更新的國務院官網，是美國務卿布林肯在華府喬治城大學演講之後所為。

從這些轉變中，可以看出美國對大陸與台灣的政策套路，5月5日美國國務院官網刪掉「我們不支持台灣獨立」，這是玩火的動作，是製造一件可預期立即有引發危機的事件，也就是美國踩到了中共的紅線。同時也違背了美國拜登總統的「不支持台灣獨立」政策。

在中共的反彈與美國的壓力下，台灣民進黨當局不得不有所反應，外交部長吳釗燮接受美國公共廣播電台的訪問時說：「我們期望避免戰爭，也將維持現狀，不尋求形式上的獨立」。吳釗燮的講話，有了新的態度，但也留下伏筆，所謂「不尋求形式上的獨立」，即是不去做「法理的台獨」。但也可解釋表達了非形式上的獨立要繼續，如對內去中國化及小學、初中及高中的課綱，視中國為外國仍會存在。

至於美國務院最新官網仍去掉了「台灣是中國的一部分」，這是一個很深層的套路，美中三個公報之中，有美國「認知」到「台灣海峽所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」。1979年美中建交公報內，美方並沒有承認「台灣是中國的一部分」，現在美國國務院官網正式去掉「台灣是中國的一部分」，挑明了美國的政策，這是根據美國國家利益所做的動作。也就是如果台海發生危機，美國若有所動作，政策上在法理及國際法上給了美國行動的空間，同時也給「台灣獨立」留下空間。

美國國務院新官網的改變，可說是中美關係1979年以來最大的改變，可能會影響今後10年台海的格局。

6月6日《彭博社》報導美國國安戰略重心有又轉向歐洲的考量，如果此一考量成為事實，美國在近期內應會緩和與中國大陸的關係，此時的台灣就會暫時免去成為美國在東亞的戰略前沿據點，來牽制中國大陸的緊張困局。台灣的國民黨與民進黨應否積極抓住機遇，考量台灣如何適時應變，才能把台灣重塑成為中國大陸與美國之間的橋樑與樞紐，成為積極及肩負維持台海和平正能量的角色。

（作者為前中國廣播公司總經理）

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