6月6日剛結束南太平洋8國訪問的中共外長王毅，又飛到哈薩克首都努爾蘇丹，展開為期4天的中亞之行，並出席第三屆中國與中亞5國的外長會議。

王毅與5國談了烏克蘭與阿富汗情勢、一帶一路的共建，以及在安全、能源、防疫與農業等相關議題的合作。由於中國大陸國家主席習近平9月將到烏茲別克參加上海合作組織峰會，接著訪問哈薩克，所以王毅此行也在為習近平的出訪做前期準備工作。

於是中亞繼南太平洋島國之後成為國際關注焦點。王毅的中亞行是中國一系列中亞外交的一部分。1月25日習近平與中亞5國元首舉行建交30周年視訊峰會，承諾向中亞提供5000萬劑疫苗、5億美元無償援助、5000個研修名額、1200名政府獎學金。第2天大陸外交部就宣布，5國元首同意1周後到中國參加北京冬奧開幕。

美國插手中亞就碰了個軟釘子。俄烏戰爭開打後，美國國務卿布林肯2月28日就與中亞5國外長進行視訊會議，希望他們在俄烏間選邊，結果5國表示將保持中立。由於俄烏戰爭可能會外溢到中亞，俄媒報導布林肯在會中也提議，美國重回中亞設立軍事基地或中轉基地（阿富汗戰爭時美國曾在烏茲別克與吉爾吉斯設立軍事基地，後於2005、2014年關閉），結果5國表示美國的提議讓他們「困惑不安」。

可是中國的中亞外交也不如想像中順利：中國在新疆的政策讓中亞人民對中國的好感從2017年後逐漸下滑；過去重基礎建設的帶路倡議並未創造當地就業機會，甚至還造成環境破壞引起民怨；俄羅斯雖與中國親善，但對一帶一路從俄國的後院中亞走過仍有相當戒心；美國提出的「重建更美好世界」基建計畫更和中國正面對決。這些壓力促使北京逐漸調整外交身段與作法，變得更願意傾聽在地的需要，而不是僅僅為了大國博弈而到中亞插旗。這些努力讓停滯的中國中亞外交又逐漸回穩。

俄烏戰爭後俄國對中國的依賴增加，也無法在中亞再防著中國，所以局勢又有了變化。5月底普丁表示不反對中國—吉爾吉斯—烏茲別克鐵路的興建。普丁放行中吉烏鐵路是情勢所逼，但吉爾吉斯的經濟建設一向是重視跨越天山的南北走向，而中吉烏鐵路卻是東西走向，故吉國內部有不少反對聲浪。今中國若能說服吉國各派讓鐵路順利興建，當然也是外交的成功。

中吉烏鐵路果建成，中國的貨物到歐洲距離將縮短900公里，相當於8天行程，這是地緣經濟上很大的變化。但鐵路到烏茲別克後，接上從伊朗到俄國的南北交通走廊，又將與印度的利益碰撞。因為帶路倡議推出中國與巴基斯坦的「中巴經濟走廊」為旗艦工程後，印度就積極構建南北交通走廊以為抗衡。烏茲別克正是印度在中亞的重點外交對象，南北走廊的支點。今中吉烏鐵路正好在烏茲別克與南北交通走廊碰撞，帶來的將是又一場中印角力。

但別忘了，中美俄印之外，中亞還有一個利害關係人土耳其，還在伺機而動。好戲才剛剛登場。

（作者為東吳大學政治系教授）