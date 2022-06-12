衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲真是難兄難弟，先是陳吉仲確診，現在連中央防疫指揮官也染疫，2個堪稱蔡政府王牌，卻因超前部署失敗，讓執政黨陷入新的政治危機。

陳時中和陳吉仲深受蔡總統和行政院長蘇貞昌信任，手握大權，但他們缺少直接面對問題的誠懇，愛夸夸其談台灣防疫做得多好、台灣農漁產品外銷有多棒，但更多時候只是在巧辯及粉飾，讓危機不斷。

首先，陳吉仲明知大陸進口台灣水果是源自馬政府的「讓利」作為，而蔡政府抗中保台論讓兩岸關係降至冰點，大陸去年禁止鳳梨、釋迦、蓮霧後，陳吉仲就該知道石斑魚等水產品可能面臨相同命運，卻放任石斑魚仍銷陸9成的事實，再來高調反嗆對岸打壓，難道這是所謂的超前部署。

再看農產品外銷成果，大陸2021年仍蟬聯我農產品外銷最大國，出口值為11億1985.7萬美元，比2020年10億1741萬美元增加10.1%。農委會的農產品國家隊除砸錢內宣和要求全民買鳳梨、釋迦外，顯然拿不出實質辦法。

同樣地，陳時中常把超前部署掛在嘴邊，當國際間4月初與病毒共存確診數激增時，台灣卻考慮鬆綁口罩防疫等作為，結果這2個月來，快篩劑、兒童疫苗、藥物都缺，超前部署神話被戳破後，現在卻馬上跟進國際鬆綁邊境，難道真的準備好了嗎？

陳時中曾酸說，中國防疫數字很漂亮不得不佩服，但「未來可能餓死比病死多」。今年台灣就有3000多條人命逝去、甚至有「超額死亡」的危機，雙陳抗中讓2人受重用，但可別讓農漁民「餓死」、百姓「病死」！