國民黨主席朱立倫訪美，拋出親美不親中，公開演說未提九二共識，引發內外熱議。論者（包括某些藍營意見領袖）認為，因為「反中、抗中」，加入美國陣營，對抗專制中國，已經是台灣主流民意，所以朱主席這樣的立場乃不得不然。

我完全不同意這樣的見解。

什麼是台灣的主流民意？或許可以從幾個重要的民調結果著手，反映民心走向。我的發現是：這幾年，無論色彩傾向藍綠的智庫或媒體民調，支持兩岸交流、和平發展的民意，幾乎都在7成左右，甚至大多數都超過7成以上。

即使是執行蔡政權「抗中保台」的陸委會，6月分民調仍顯示7成以上民眾贊成在兩岸疫情逐步穩定後，循序恢復兩岸交流。支持蔡政府色彩鮮明的中華亞太菁英交流協會5月分民調顯示，近7成民眾支持疫後恢復兩岸交流。

一般被認為是獨派色彩的智庫「台灣國際研究學會」，日前與色彩中性的台灣國際戰略學會合作發布「烏克蘭戰爭與台海安全」民調，結果顯示近8成民眾認為兩岸應該和平相處，同時不到兩成民眾認為應該「抗中保台」。請注意，這不是藍營所做的民調。

兩岸應該和平共處，應該儘速恢復交流，這才是台灣的主流民意。從台灣整體大局的角度，這個主流民意也提醒了國人，切莫落入「烏克蘭陷阱」。如果一逕跟著美國抗中的步伐，充當對抗的前線與棋子，遲早步上烏克蘭後塵，人為刀俎，我為魚肉。這個主流民意也警醒著在野黨，切莫陷入「蔡英文框架」，以為「抗中保台」是萬靈丹，忘了更多沉默民意對和平交流的渴求。

從國民黨的角度，這正是爭取民意向背的重要依據。因為相較於「獨裁無量，獨立無膽」的民進黨，國民黨有寫入黨章、政綱的「九二共識」，有2008到2016年馬英九執政的實績，能做到與大陸對等交流，尊嚴協商。

例如，馬政府任內與大陸簽了23項協議，在蔡政府任內完全停擺。無論是去年蔡政府買不到新冠肺炎BNT疫苗，還是近日大陸暫停龍膽石斑魚進口的農產品爭議，事實上都可以透過兩岸醫藥互助與農產品等協議，可以優先處理爭端，進一步獲致解決。就因為兩岸交流協商停擺，以致於百姓受累。

未來台灣的路線選擇只有兩條，一個是走向戰爭的民進黨路線，一個是走回和平的國民黨路線。國民黨要站穩自己的腳步，堅持自己的價值，有自信地告訴台灣人，國民黨有能力穩定兩岸關係。更重要是，兩岸關係一旦穩定，對美、日乃至歐盟的關係都不會是問題，馬英九任內不就做到了？

因此我對國民黨的建議是，必須明辨正視台灣的主流民意，繼續堅持推動兩岸和解交流。事實上，朱主席雖說「親美」，卻也並未「反中」，在去年當選主席時甚至還批判民進黨一味抗中反中。可知國民黨要在兩岸與美國之間求取平衡，應該很清楚。現在國民黨理應回歸黨綱、黨章與全代會通過之政策綱領，以及去年朱主席就任時，回覆習近平賀電強調的：兩岸應在「九二共識」、「反對台獨」基礎上繼續交流合作，維持台海穩定。

（作者為前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長）