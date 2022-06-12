國民黨主席朱立倫近期訪美拜會華府官員及學者，並順道為國民黨駐美代表處舉行揭牌，標誌著「國民黨重返華府」的重大意義，同時也向美方傳達藍綠兩黨的最大不同之處，在於國民黨願意負起「穩定台海和平、恢復兩岸溝通」的重責大任。

不可否認，當回答「九二共識」的必考題時，朱立倫的表現未達預期效果、甚至可說是顧此失彼，故一句「沒有共識的共識」才會在台灣及兩岸引爆諸多議論。

事實上，朱立倫應多闡述國民黨「九二共識、一中各表」的優勢，畢竟這個兩岸默契曾為台海帶來和平曙光及經貿紅利，連蔡英文上台後都不敢廢除ECFA就是最好例證，亦呼應他提到台灣可扮演的「穩定器」角色，既符合拜登政府的印太戰略目標，也等於回應華府一向鼓勵兩岸重啟對話的說法。

其次，朱立倫強調與北京「基於原則的接觸」，其實是有意扭轉過去嚴重失衡的兩岸往來狀況，消弭國民黨「只談經貿、不碰政治」的尷尬，進而瓦解民進黨自嗨的道德盲點。很顯然，台灣民眾切身感受到俄羅斯及中共威權體制帶給民主社會的威脅，朱立倫重申國民黨捍衛中華民國、保衛台灣安全及維護民主制度的立場絕不動搖，也等於正面化解國人的質疑。

只不過，朱立倫比民進黨一味仇共的政治私心更具前瞻性，就是要讓台灣成為「中國民主」的希望，也不放棄與中共對話的任何機會。換言之，他想向美方證明，兩岸雖有政治制度的不相容性，但能透過國民黨搭建的橋梁進行對話與溝通，這與拜登政府在美中對抗之餘仍尋求與中共對話的作法一樣，可說是師出同門。

聽到朱立倫淡化「九二共識」時，中共國台辦隨即以「兩岸是家務事，不須假手外人」來回應，並未直接點名批判，顯然有意保留兩黨互動空間。

其實，只要注意朱立倫此行的講話就可發現，國民黨反對台獨的立場並未改變，這是國共兩黨的共通點，也是與美國之間的默契。朱立倫去年上任之初，就有黨代表提案成立「反台獨工作小組」，也獲得黨中央認可，相信這也能成為打破兩黨因對「九二共識」有不同看法所產生隔閡的一扇窗。

順帶一提，筆者亦曾多次坦然告知大陸學者，縱使國民黨重返執政，在推進兩岸正常往來之餘，也絕不可能放棄與美國的合作，畢竟這是台灣安危之所繫，因為共機擾台及國際打壓都是台灣靠攏美國的兩大關鍵因素。正因為美國在台海的角色無可取代，才提醒對方應以平常心看待台美互動，才能正確判斷台美中三邊關係。

以台灣的處境來看，藍綠政黨親美是國家生存的必要條件，民進黨何須在此大做文章！要知道，家人都會產生齟齬，更何況兩個國家的利益怎可能完全一致？民進黨一面倒向美國的作法，反而加深國人對美國是否軍事介入台海衝突的疑慮。

應該說，藍綠政黨親美立場的最大不同點，在於國民黨不會藉台美合作來圍堵中國大陸，而這正是民進黨的盤算。值此中美激烈對抗、但仍保留對話空間之際，哪條路才符合台灣整體利益，朱立倫或許已有答案。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）