誠品信義旗艦店明年底偃旗息鼓的命運似乎已成定局。根據統一方面內幕人士所言，目前統一高層對大樓租給誠品所拿到的回饋頗為不滿，以對股東有所交代為由，執意不再把大樓續租給誠品，無非是想藉由黃金地產賺取更大經濟利益，在商言商似乎無可厚非。

在統一高層眼裡，誠品信義店的經濟效益顯然是不足的，但這是以狹隘視角去估算它的價值。歷來經濟學者看待文化與社會總體經濟之間的關係，歸納出福利、競爭、增長與創新四種模式。現在統一高層顯然採取競爭模式視角，把誠品信義店視同黃金商圈一般百貨商場，而前者既然營運不符預期，無法帶給統一更多利潤，就該拱手讓出大樓承租權。

但就福利、增長與創新等模式來看，誠品所締造的經濟效益遠超過帳面數字。誠品兼具知識與人文理念傳播等平台，既彰顯書籍作為知識載體的教育與展示價值，而誠品扶持台灣微型文創業者，倡導日常生活美學，也呼應審美經濟的「演示價值」。上述這些價值乍看無形，其實都對社會產生巨大貢獻。

簡單說，任何民眾踏進信義誠品店，首先感受到知識殿堂的氛圍與敬意，從書架上拿起書籍刊物，不論信手翻閱或凝神閱讀整本書，沒有人會干涉阻撓；隨後逛到誠品生活賣店，隨意觀賞或品味各種文創商品，感受其中的美感與創意，再帶著心靈豐收的喜悅離開誠品，整趟體驗之旅從頭到尾可以毋須花半毛錢，卻能接收所有文化工作者的心血結晶，甚至內化並納為己有，把知識、美感啟迪與創意應用於生活與種種行業中。

因此，誠品經營者耗資打造文創平台，對所有大眾廣發了知識與審美的merit goods（公眾福利財貨），但它能賺取的利潤，跟它付出的成本相較是不成比例的，經營者必須懷抱極大熱情、理想與與勇氣才能辦到。因此誠品不該被當成一般行業，它的價值必須從福利、創新等模式去評估。換句話說，它不是一般3C、百貨賣店，它本身就具有文化藝術的公共財位階。

眾所皆知，世界各國政府對於文化藝術與文創普遍設有獎助機制，理由就著眼於它們屬於「公共財」，文化藝術業者有正當理由向社會大眾尋租與抽租，政府代為承認這種訴求的正當性。若如外界所言，統一多年來犧牲企業利潤，以較低租金把大樓租給誠品，不在意誠品的營業回饋，那無異於代行政府應盡的補助職責，也彰顯出企業善盡社會責任。

誠如藝術家林懷民所言，以前的統一集團高層顯然能認同誠品創辦人吳清友的理念與夢想，現在經營者能否賡續同樣精神並理解誠品的價值，讓人拭目以待。

（作者為國立台南藝術大學助理教授）

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