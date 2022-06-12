大陸掀起嚴打統計造假風暴，中共江蘇省委原副書記張敬華日前被雙開（指開除黨籍和公職），官方披露的資訊中罕見出現「為謀求個人前途搞經濟數據造假」，這是省部級官員通報中首次明確指控「數據造假」。就在張敬華落馬前一日，國家統計局召開專項會議，強調要認真糾正統計造假問題，康義局長宣示要「真刀真槍與統計造假行為鬥爭」。

決策需要真實數據

長期以來，外界對大陸數據的正確性總是抱著存疑的態度，許多官員與學者都曾建議，應「擠乾統計資料水分」。大陸統計數據已基本覆蓋國民經濟和社會發展各領域，數據的品質直接關係到政府決策和經濟社會管理的科學性。然而一些部門和地方長期不重視統計數據品質，甚至信奉「數字出官」，授意、指使造假，企圖營造繁榮假象以謀求升遷，也有部分企業為了自身利益而偽造、虛報、瞞報數據。不僅誤導官方對經濟社會發展的宏觀決策，還嚴重損害政府公信力。

從這個角度出發，就不難理解為何面對經濟下行壓力，卻要嚴打統計造假，其底層邏輯就是要摸清經濟真實情況，為相關決策提供正確資訊。譬如，面對烏克蘭危機，糧食儲備是否足夠？疫情究竟對經濟影響幾何？哪些防控政策需要調整？外資究竟有無明顯波動？企業家信心如何？就業率與通膨實情如何？都需要真實、完整、及時的統計資料，才能讓決策層研判時心中有數，相關政策措施有的放矢。

大陸國務院總理李克強月初主持召開國務院常務會議，指出對各地兩個季的地區生產總值、城鎮調查失業率、扣除留抵退稅因素後的財政收入、物價等主要指標，由統計會同財政、人力資源社會保障、稅務等部門依法依規實事求是分省公布，可見高層對此高度重視。

與此同時，大陸先後出台一系列穩增長、穩就業、保民生的舉措，其具體施行和效果評估必須建立在相應的統計數據基礎上。譬如根據《政府工作報告》的部署要求，大陸正加緊實施新的組合式稅費支援政策，全年退稅減稅約2.5兆元人民幣（下同）。其中，實行大規模退稅是主要措施，全年留抵退稅約1.5兆元，意在為企業紓困，充實資金流。稅務部門資料顯示，今年4月至5月31日已退還留抵稅額約1.34兆元。以4月上半月為例，在已獲得留抵退稅的納稅人中，小微企業占比96.8%，是政策最大的受益主體。

顯示高層反腐決心

但決策所依據的統計數據若有偏差，就會出現資源錯配，導致本該得到救助的企業錯失紅利，政府拿出真金白銀卻打了水漂，使本已困難的經濟雪上加霜。大陸稅務稽查部門近期就公布了數起涉嫌騙取留抵退稅案件，涉及福建、浙江、深圳等多個地方。這其中，既有公司通過隱匿銷售收入、減少銷項稅額、進行虛假申報等手段騙取留抵退稅，也有當地稅務人員涉案的情況。

由此也就涉及到打擊統計造假的第三個層面：反腐。弄虛作假是統計領域最大的腐敗，是對政府統計公信力最大的傷害。尤其是當經濟發展遭遇逆風，更要警惕和防範一些部門、地方或企業可能出現的造假衝動。

大陸國家統計局近期集中披露了最近兩年河北、河南、貴州等地統計違法案件的詳情和懲處情況，中共中央紀委常委、國家監委委員崔鵬在專項會議上稱，對唆使或者允許統計部門及有關人員在統計數字上弄虛作假的，要嚴肅處理，顯示出高層打擊資料腐敗的堅決態度，不僅處罰涉案公司、企業，也要以黨紀國法對公職人員尤其是黨政一把手追責到底，從根本上避免「塔西佗陷阱」。

大陸多年唯GDP論下出現偏差的政績觀，使統計造假現象屢禁不止，大陸經濟進入新階段，政府需要更精準的治理手段與工具，相關整頓勢在必行，這也是大陸優化治理所必須面對的難題。