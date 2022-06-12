衛福部長陳時中針對「恩恩事件」表示1922沒有職責，府院黨將一個兒童疫歿案例轉為政治作戰，而將所有責任推向地方政府，目的在掩護指揮中心安全下莊，也讓傲慢防疫催生出「強勢民主」。

美國學者巴伯在《強勢民主》針對西方民主理論反思，強調為了享有自由，不能接受政府犧牲人民權益，唯有公民集結才能實現完全自治；此次若非恩恩爸爸針對延誤就醫要求真相，發現元凶恐怕就是1922專線推諉，直到5月又有基隆2歲男童延誤送醫枉死一案，這波「強勢民主」的輿論聲量恐讓蔡政府在民粹氛圍下的傲慢防疫逐漸失靈。

陳時中稱1922是委外廠商且無公權力，既無調度119和防疫計程車的權限，只願針對未來流程檢討，卻對相關行政責任一筆帶過。由於新冠疫情本土案例噴發，兒童重症染疫身亡首當其衝，連續4、５月發生新北市與基隆市2歲孩童延誤送醫案例，皆為1922橫向聯繫出現落差，指揮中心至今仍然完美切割，也已引發社會譁然。

1922是疾病管制署的傳染病諮詢專線，主要提供民眾疫情通報、傳染病諮詢、防疫政策及措施宣導服務，民國93年成立以來都是24小時全年無休，怎會如陳時中所言1922沒公權力。《刑法》第10條第2項規定：「稱公務員者，受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。」難道是把1922防疫專線當作張老師的抱怨客服？

巴伯認為「強勢民主」可以抗衡民主弊端，此一概念並非透過「代議機構」追求目標，而是藉由公民本身「利他信念」得到共識，進而形成一種足以改變現狀的「意見氣候」；對比蔡政府的新台灣模式要與病毒共存，人民勢必開始針對現有指引逐條檢視，凡是違反普世價值的公共政策，都將形成「強勢民主」的輿論抗爭。

人球「恩恩」一案戳破的是蔡政府的傲慢防疫，顯然指揮中心已淪「報數集團」，回顧先前陳時中對確診過世者規定24小時內火化說詞反覆，行政院長蘇貞昌要求指揮中心多與地方政府溝通，不難發現中央防疫問題甩鍋地方的「程序正義」；然而「強勢民主」逐漸個別爆發，如同郭彥均、徐小可、賈永婕等藝人的言論行動，已經引發一定程度的輿論聲量，目前雖然遭到國家機器打壓，卻已凸顯蔡政府自稱防疫世界第一的虛晃盛世。

人球「恩恩」」一案儼然催生「強勢民主」，傲慢防疫政策一旦逐條遭到檢視，政府便無法在代議民主的專制底下，人民勢必推翻民心向背的政黨政策。

（作者為作者為新聞研究所博士班學生）

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