有次應邀到香港，為一家公益慈善機構頒發愛心獎，認識了香港一位有名的慈善家。他很有錢，也很肯捐錢濟貧，他的愛心捐款以數十億港幣計。愛使我們相聚在一起，那天雖初次見面，卻談得很投機，獲益良多。

每天看苦瓜臉會快樂嗎

他說，人如果想活得快樂，首先要想辦法讓你周圍的人都快樂，那麼，你才會快樂。例如要使你的家人快樂，其中當然是先從相守一輩子的妻子開始，再及於子女、父母、兄弟姐妹，然後是家裡其他經常跟你接觸、關係密切的人。這樣你的家庭會美滿幸福，你的喜樂油然而生。否則你每天面對的都是苦瓜臉，你會快樂嗎？

想辦法讓你周圍的人快樂起來，真是自己獲得快樂的至理名言，只要天天記得，時時注意，即使只是小小的行為，都會發生奇妙的效果。

邀我的司機共餐

我常常在外面跑，有時需在外用餐，除非特殊情況，我總是邀司機共餐，我要讓他知道，你跟我一樣，我很謝謝你的服務。司機受到尊重，他當然會快樂，他不是因為那頓飯而高興，而是感受到其中的溫暖。

中國大陸幅員廣闊，公司老闆經常乘私家車遠行，老闆住豪華飯店、吃大餐。我問他們：「司機在哪裡用餐？住在哪裡？」老闆說：「不用管他們，公司有給錢，他們會自己去找吃的、找住的。」但通常司機都吃的非常簡單，住的旅館當然也沒有星級。大家都這麼做，這麼做司機也能接受，因為司機可能會想，我是下人，沒什麼好怨的。

不要忽略服事你的人

如果讓司機與我們住同樣的旅館並用餐，情況想必會大不同。司機聽到要遠行，會很快樂的接受任務。對此，有人可能會有異議，因為公司有一定的規範，司機的差旅費與老闆不同，住宿及餐食規格自有不同。

但是司機是你周遭人當中，關係最密切的人，依照香港這位慈善家的名言，你要想辦法讓他快樂，你才會快樂。所以，你可以讓他依公司規定報出差費，差額你自掏腰包補上，老闆會在乎這一點錢嗎？司機開車，你的安全掌握在他的方向盤上，豈能輕忽？

每次我上車時，司機會替我開門，我並不習慣別人幫忙開門，可是我還是接受了，但每次我都不忘記說「謝謝」，他也會說「不客氣」，我要表達的是我願意接受你的好意，並十分感激，司機心裡當然會感到高興。

在外用餐時，飯後司機都會從口袋裡掏出一根牙籤給我，我都收下並致謝。即使餐桌上有牙籤，我還是會收下他的牙籤並使用，絕對不會說「已經有了」，然後把牙籤還給他。因為那樣做會讓人有熱臉貼冷屁股的感覺。

感謝同仁的方法很多

這樣替人著想的心意，有身分地位的人尤其要注意。讓周圍的人快樂起來，有時只要愛心夠，哪怕只是小動作，也會讓別人喜樂起來。

我擔任財政部長時，來訪外賓甚多，收到不少小禮物，我都請祕書加以登記。春節前拿出來，分贈給各單位主管及貢獻卓越或特別辛勞的同仁，並且附上一張卡片，親筆寫上感謝的話。同仁收到，都認為是最佳年禮，對鼓舞士氣有很大幫助。

在監察院服務時，放年假前，我會約單位主管講話，謝謝他們一年的辛勞，並贈每人雞肉鬆半打，請他們務必帶回去和家人分享，表達我一點賀年的心意，大家也覺得很窩心。

《聖經》上說：「愛是一切力量的源頭。」凡事從愛出發，沒有不讓人快樂的，對周圍的人，更應該這樣做。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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