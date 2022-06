筆者任教的大學近日舉行一年一度的畢業典禮,由於疫情嚴峻,原定實體儀式改為線上進行,筆者應邀錄製祝福勉勵影片,藉此機會,筆者梳理數十年來身為老師及資深學長的人生體悟,與畢業生共勉,筆者叮嚀要點如下:

一、畢業典禮(commencement)代表全新階段「開始」,雖然人生很長但時間無情,務必「超前部署」!

英文「commencement」一詞相當貼切,是「畢業典禮」也是「開始」!研究顯示應屆畢業生將有機會「活到至少一百歲」,亦即如今大學畢業只占了各位人生的「五分之一」,還有很多「寶藏」等待同學把握時間去發掘,絕不僅止於大學教給大家的「初級班知識」而已。請注意,「時間」是世界上「最珍貴」卻也「最無情」的東西,錯過永不回頭!唯一能做的是儘早為自己及所愛的人的幸福「超前部署」。

二、 成功並非理所當然,要永保感恩的心,為善者成!

同學應常抱感恩的心。切記,從出生到畢業的「成就」並非理所當然,除了老師,此刻應給予爸爸媽媽、爺爺奶奶、外公外婆及其他家人一個熱情的擁抱,表達最誠摯的感謝。此外,同學應永遠懷抱著熱情、良知、本事,秉持「為善者成」(Doing Well by Doing Good)信念,如此將有助同學找到指引你人生向前行的北極星。

三、 同學們,談或不談「政治」?當然要談!

國父說「政治是管理眾人之事」。同學出生於解嚴後的台灣地區,對於民主法治耳濡目染,實則今日成果得之不易,同學自20歲擁有公民權至今,捫心自問是浪費抑或珍惜每一次監督「政治產業」的機會?其實,不論是疫情指揮中心對染疫死者24小時火化似是而非的政策、兒童確診政府遲誤救護,卻稱1922單一窗口不具公權力之卸責、《稅捐稽徵法》第28條退步修法等等,台灣「民主法治危機」正在加劇之中!同學應承擔起公民責任,在往後每次選舉中為治國興邦投下神聖一票、匡正台灣地區「政治產業」之弊!

四、 照顧自己及「孤獨廢疾者」等需要幫助的人!

沒有「健康」一切都是空談,同學首要保持健康的生活習慣。此外,近日聯合報願景工程報導政府長照制度之沉痾,其中包含令人遺憾又心痛的「照護殺人」悲歌。筆者希望每個同學都能幸福終老,但現實總是殘酷,同學應以行動敦促政府撙節預算,把錢用在最需要的弱勢角落。同學亦應儘早為自己及家人可能的突發狀況作好經濟備援,否則長照將是「後浪推前浪,前浪死在沙灘上,後浪繼續推前浪,通通死在沙灘上」的悲歌。

五、氣候災難是必須正視的迫切危機,淨零從自身及要求朝野做起!

當前民進黨政府以2025「非核家園」及「50%燃氣、30%燃煤、20%再生」能源配比,作為解決2050年淨零碳排承諾的方法。但不論是美國、英國、日本、韓國及大陸在淨零之前都維持使用核能(不排碳)作為重要能源,以兼顧減碳及用電穩定。但政府沒收2018年人民「以核養綠」公投結果,導致2025年開始將無核可用!為避免氣候災難,除了落實減碳,更應把氣候治理能力當作「選賢與能」的重要指標!

六、借鑑上演中的烏俄悲劇,良制一國不只避戰還能共榮。

借鑑烏俄,同學不僅該體認戰爭之災難,更該清楚認知兩岸血脈相連一家親之事實,台灣加大陸才是完整的中國!因此,要切記「戰爭」絕對不是選項,「和平」是兩岸人民幸福的大前提!至於兩岸如何依各自憲法邁向統一,「一黨專政」的大陸及「政黨輪替」之台灣亟需化異為同,靠的是不斷求同存異的制度切磋,最終必能共創古訓中《禮運大同篇》之理想世界!「良制一國」不只避戰更共榮。

再次祝福同學們和家人!

(作者為法律榮譽教授)