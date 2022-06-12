日前烏克蘭總統澤倫斯基在兵馬倥傯之際，應邀以視訊方式於亞洲安全論壇「香格里拉對話」上發表演說，現場記者提問：「若中國大陸武力犯台，台灣該如何因應？」他答以，從烏克蘭現況而言，一旦爆發全面戰爭，外交解決方案和制裁的效果有限。外交解決通常對預防衝突有用，但不應用在已有幾百萬人喪生或被迫逃離家園之後。言下之意，台灣要避免對岸軍事攻擊必須未雨綢繆，防患於未然，而充分對話與外交斡旋則是避免戰爭的不二法門。

但對耽迷於「抗中保台」舊戲碼的民進黨政府，對抗往往帶來瞬間爆量的選舉紅利，遠勝於對話產生的勞神耗力，只要在美國的羽翼下降格偷生即足矣，豈需改弦易轍，擁抱死敵？然而大國博弈從來就不是非輸即贏的零和遊戲，中美之間亦復如此。此次在新加坡舉行的「香格里拉對話」，本質上就是管控亞洲潛在衝突的安全會議。中美兩國防長在會議期間的過招，卻也暴露民進黨政府「聯美制中」選邊站的策略對於台灣未來因應兩岸變局的局限性與潛在風險。

已經年邁的美國前國務卿季辛吉曾苦口婆心地對拜登政府發出警語，美國切勿同時與中國、俄羅斯兩面對抗。這位當初推動中美「關係正常化」的前朝遺老，正是當初利用中蘇之間的齟齬與矛盾，順利拉攏中國對抗蘇聯的大功臣。時隔多年，儘管拜登上台前仍將俄羅斯視為最大假想敵，但是就職之後，顯然不敵其國內右翼勢力所帶動的反中風潮，而加大在國際間結盟制中的力道。俄烏戰爭爆發後，季辛吉的警告宛若當頭棒喝，是否讓拜登政府如夢初醒不得而知，但是中美防長的會談被某些媒體解讀為美中關係正在「緩和」，卻也透露出值得台灣關注的若干跡象。

一般認為，中方主動邀請美方進行雙邊防長會談，起因於日前拜登脫口表示，若中國攻擊台灣，美方將軍事介入。儘管事後白宮澄清政策未變，但是拜登反射式地將「心裡話」露餡，似乎讓北京懷疑美國對台海的立場正從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。然而就雙方防長的對話觀之，大陸國防部長魏鳳和強調，一中原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」不可能得逞。如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價。中方顯然堅持具體而一貫的「戰略清晰」。

倒是美國國防部長奧斯汀則重申美方繼續奉行一個中國政策，但反對單方面改變現狀，並呼籲中方保持克制，不要採取進一步動搖台海局勢穩定的行動。美方至少在表面上還是維持抽象而曖昧的「戰略模糊」。由於這是奧斯汀就任後，中美防長首次面對面會談，具有提前設立安全網或「護欄」的作用，以避免兩國因激烈競爭而失控為軍事衝突。因此有美國學者將此次會談視為中美關係的「緩和」，也有專家認為是雙方「穩定關係的積極發展」。

在合縱連橫、瞬息萬變的國際局勢下，台灣還要繼續依循民進黨政府「聯美制中」的僵化政策來處理兩岸關係嗎？姑且不論盲目對抗的結果恐將引燃戰火，或者美國的保證是否仍能堅若磐石，眼前大陸已經宣布暫停台灣石斑魚輸入，不久後恐將波及午仔魚、芒果、文旦等農產品銷陸，這正是民進黨政府抗中政策使全台灣未蒙其利，先受其害呀!！

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、社團法人台灣對外關係研究暨發展協會理事長）