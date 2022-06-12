繼鳳梨、釋迦和蓮霧後，大陸宣布自13日起暫停台灣石斑魚進口，蔡政府表達強烈譴責，並表態將協助漁民外銷。去年我國賣到大陸的石斑活魚產值達5478.6萬美元，占整體活魚的92%。北京一紙禁令，台灣農民利益受損，民進黨高聲譴責卻無力扭轉困局，兩岸鬥則俱傷，代價還是由人民承擔。

兩岸善用溝通管道

大陸禁我石斑魚有跡可循，早在1月陸方就暫停2間石斑魚養殖場的活魚報關，當時國台辦發言人稱「不是殺雞儆猴」，而是希望蔡政府加強監管並輔導養殖戶，做出了非政治因素而是事務性問題的定性。農委會近日透露，我方對去年個案皆有調查取樣，確認安全無虞並強化養殖場用藥源頭管理後，正式回應對岸，但陸方卻未針對我方提問提供更精準的資訊。

姑且採信國台辦與農委會說法都為真，那麼從當時兩岸圍繞石斑魚檢疫的互動中，可以整理出一條時間線：首先是對岸向我方提出產品控管的問題，而農委會以「沒問題」回應陸方，隨後雙方再無實質意義的資訊溝通，直至北京正式下禁令。站在善意的角度思考，如果兩岸能用既有溝通管道，雙方以耐心、同理心化解對方疑慮，認真檢討並改進自身問題，銷陸石斑魚或許可以逃過被禁厄運。

但一切為時已晚。更令人憂慮的是，無論是鳳梨、釋迦、蓮霧，還是石斑魚，似乎都上演相同腳本。陸方先以「品控不佳」為由預警，我方回應也沒什麼好口氣，接著對岸已讀不回，兩岸溝通無疾而終，最終釀成暫停進口，台灣農漁民業者人仰馬翻的境地。接下來，蔡政府揮舞抗中大旗，上綱到統獨對立，「拚外銷」淪為虎頭蛇尾的口號，「拚內銷」總是不得不找國軍來救場。

政府是幫人民解決問題的。蘇內閣一向標榜「會做事」，但一碰到農產外銷困境，就變縮頭烏龜，剩下玩弄數字遊戲。以鳳梨為例，表面上日本已經取代大陸成為最大外銷市場，大陸市場份額驟降到13%。但去年台灣鳳梨出口總值慘跌32%，遑論外銷日本的鳳梨多次被曝存在蟲害、褐化等問題，日媒稱單價暴跌6倍。看似順利的「轉型」背後，卻是出口縮水、血本無歸的殘酷真相。難道這就是蔡政府夸夸其談的「成功轉移外銷市場」、「不再仰賴單一市場」嗎？

合則兩利鬥則俱傷

從在野時粗暴杯葛ECFA，到執政時力推「新南向」，民進黨長時間以來為了宣傳經貿去中，總把「雞蛋不要放在同一個籃子裡」掛在嘴邊。但鳳梨外銷的慘淡結局再次證明，如果為了政治而不顧現實，魯莽與大陸市場脫鉤，不僅「雞蛋」摔碎滿地，「籃子」也千瘡百孔。國民黨執政時，兩岸若遇到農產檢疫問題，北京本著「家務事」的心態還留有「喬」的空間，民進黨不甩大陸，對方怎可能留有情面？更何況蔡政府動輒政治操作，哪次不是揚言「告到WTO」，可結果呢？既沒有改變對岸作為，反令北京更加決絕。

回到「政府應該幫人民解決問題」法則上，這句話對陸方同樣適用。北京雖無權直接管轄台灣農漁業，但以當今兩岸經貿之密切、利益之融合，台灣農漁民的生存發展已與大陸息息相關。國台辦主任劉結一在「第二屆兩岸同胞交流研討活動」上說，要為台灣同胞「做好事、辦實事、解難事」。從鳳梨到石斑魚，因兩岸政治對峙、溝通不暢而造成慘重損失，的確是台灣農漁民最想解決的「難事」。蔡政府無法解決，如大陸務實靈活處理，對台灣農漁民當然是「好事」和「實事」，可惜至今無果。

合則兩利，鬥則俱傷，台灣主流民意深深明白這個道理。無論傾向藍綠的智庫或媒體民調，都顯示支持兩岸和平交流發展的民意在7成以上。解決農漁產品檢疫問題，需依靠兩岸公權力層級的務實處理，沒必要捲入政治紛爭。兩岸執政者當以蒼生為念，在尊重既有協議的基礎上，委託民間團體進行事務性溝通，讓台灣農漁民過上安安穩穩的好日子。