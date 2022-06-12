本次謝英俊建築師工作坊，由教育部玉山計畫布洛薩教授工作團隊主辦，成大建築系協辦之工作坊。此次工作坊為期兩日，分別為5月20日的「部落／社區──烏托邦」謝英俊建築師專題講座，以及5月21日的「田園城市與互住時代線上工作坊」。謝英俊建築師之外，玉山學者計畫布洛薩教授（Alain Brossat），成大台文系鍾秀梅教授、簡義明教授，成大建築系的宋立文教授，台藝大音像所吳永毅教授等，一同協助主持此次工作坊。

謝英俊建築師在工作坊中，以〈部落（社區）─烏托邦：未來文明的想像〉為題，從理論到實踐，談論未來人類建築的可能性。謝英俊並非要直接對抗資本主義，而是回到部落，藉此思考未來人類的文明發展。他以過去老子《道德經》中的「小國寡民」觀點、柏拉圖（Plato）的《理想國》、陶淵明的〈桃花源記〉為思考線索，這些都是從古代社會思考理想的社會形式，部落成為想像的烏托邦（utopia）。

對他而言，建築物不單只是建築而已，還是有文明的顯現差異，包括文化、社會、經濟等不同層面的思考。而我們談論永續（sustainability）的概念，是希望藉此達成一種新文明（new civilization），並透過可持續建築（sustainable construction）的方式，住民在其中共同生活、參與勞動，藉此實現直接民主。

至於可持續建築的主體是誰？也就是「居民」。它仰賴「居民的參與」，現代社會中總是先有「建築」，才有「人」居住，但這難以滿足人的需求。透過「共同建造」房屋，不需要一般人難以企及的高科技建築技術，而是透過強化輕鋼結構、數碼化、量化生產，並結合在地文化傳統與可用於建築的材料，一方面達成低成本可持續性建築的可能，另一方面也回到以「人」為本位的思考，落實「工作權／住民參與」，重建未來居民的「烏托邦」生活。這些在謝英俊參與原住民部落的重建，甚至在中國或芬蘭的建築實踐中，都展現出豐富的經驗與成果。

布洛薩教授則以〈異托邦、共同體、生命之所在〉（Heterotopas, Communities, Places of life）為題，從哲學角度思考未來人類共同生活的可能。現今在資本主義與財團規劃的都市之外，人們如何在「資本主義的廢墟」（the ruins of capitalism）上建立異托邦。相對於「烏托邦」美好的願景，「異托邦」更強調一個批判、反對與抵抗當下現實的空間，它在社會中具有複數的、多種可能性。

布洛薩引用傅柯（Michal Foucault）的論點，指出烏托邦的功能是「撫慰」，異托邦則旨在干擾的「功能」，但這兩者之間不是相反的概念，而是一個連續體，根植於人類的生活空間當中。至於異托邦和「共同體」的關係是什麼？布洛薩強調一種「異議性的共同體」。他指出兩者之間存在「契約」，相反於「社會」具有「支配性」、對普遍生命的組織形式。

共同體則是法國哲學家農曦（Jean-Luc Nancy）所說的，它以主體性互相暴露為基礎，具有情感性，並總體地將每個人捲入集體命運中。布洛薩結合異托邦（他者空間）與共同體（共同與平等的精神）的概念，藉此思索未來一個新的、可居住的、尊重人性與住民的生活環境與空間。

此外，本次工作坊也邀請到台灣各地推廣合作住宅的團體。首先是OURs都市改革組織詹竣傑，講題為〈合作住宅：打開社區共融安居的「選擇」〉。在OURs的發展背景上，可上溯到1989年無殼蝸牛運動後產生的「都市改革組織」、「崔媽媽基金會」，這影響到2014年發起「巢運」。

OURs也曾與崔媽媽發起2010社會住宅推動聯盟。OURs基於台灣居住的各種問題，推動「社會住宅」（2010-），強調「合作住宅」（co-housing）的理念，並從立法與修法的管道改善台灣高房價、高齡化少子化、家庭結構改變，單身家戶增長等各種居住問題。

其次，台中市友善住宅公用合作社理事張月瑩，她的講題為〈為什麼我們選擇一條比較麻煩的路：住宅公用合作社〉。此合作社發軔於主婦聯盟社員福祉研議小組，並受中華民國自閉症權益促進會的鄭文正老師啟發，參考蘇黎世「不只是居住」Kraftwerk1住宅合作社的章程而創立。強調住宅「合作社」由社員共同出資、共同擁有，一起找地、參與設計、尋找建商蓋房，入住後並共同管理維護等「自主」、「非營利」方式合作共居。

第三，本工作坊也邀請到「一起宅宅」影像公司的江孟謙、曾群芳，他們推廣「島民居住可愛計畫」。此計畫的理念是希望居住可以「可愛」一點，以活潑生動的內容，結合影像與網路宣傳，探討居住是否有更多可能性，並將理念推廣到年輕人的生活中。

本次「田園城市與互住時代線上工作坊」，除了透過理論與實踐經驗，探討如何在「建築」如何建立未來共同生活的異托邦，激發與會者諸多討論。現今在台灣，或許在合作社理想的運作與實踐上，或合作住宅方面，仍面臨諸多挑戰。但它作為以住民為主體的「異托邦」空間，在不斷思考與行動的過程中，試圖為台灣當下社會中「居住」的問題尋找到解決途徑，也為未來人類生活尋找更好的「生活」的可能方案。

（作者為國立成功大學台灣文學系博士候選人）

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