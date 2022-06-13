日圓兌美元匯率貶值跌破20年的新低，最表面的效應，就是台灣散戶大量趁低撿便宜，在COVID爆發前的2020年元月，新台幣1元可以換到3.6日圓，到了上周，已經可以換到4.5日圓了。同樣新台幣10萬元，現在比兩年前可以多換9萬日圓。

令人有感的還不止於此，例如日本知名的一蘭拉麵，招牌細麵在東京的標價是一碗980日圓，用兩年前的匯率換算約新台幣280元，如今只要新台幣217元，再過幾個月開放觀光，台灣遊客在日本各地驚呼「好便宜」的聲浪可以預期。拉麵、觀光變便宜，只是庶民的小確幸，真正的資本家則抓住日圓貶值的機會，瘋狂奔往東京蒐購有價值的重大資產。

最具指標性的就是總市值高達2.45兆日圓（183億美元）的東芝公司。創立於1875年的東芝堪稱是日本製造業的護國神山之一，員工人數逼近12萬人，但是近年卻被接二連三的重大醜聞拖累，產業龍頭地位岌岌可危，歷史積累的問題糾結難解，去年經營團隊提出集團公司分拆方案，卻在今年3月遭到股東會否決。

從2015年就陷入困境的東芝公司，3月股東臨時會後放任董事職位懸缺，只由臨時會長主持，並且在4月成立特別委員會，任務是尋找公司永續經營的「策略選項」（Strategic Options），東芝的大轉型已經呼之欲出，最可能的就是被私募基金私有化，下市後徹底重整。

日圓貶值使得收購東芝的成本大為降低，全球大型私募基金蜂擁至東京，5月中旬東芝特別委員會初步收案，獲得超過十組來自全球的私募基金報名參加，KKR、黑石基金（Blackstone）、貝恩資本（Bain Capital）等全數報到，而日本政府為了避免東芝落入歐美私募基金的手中，也由日本政府基金出面組隊，參加東芝私有化的競標。

蜂擁至東京的私募基金、創投基金當然不會只看東芝一個案子，根據Dealogic公司的統計，2021年日本企業併購案件金額首度突破1,000億美元，相較於2020年多出了250億美元，而且併購案件總數還下降至493件，企業併購的活動高速增長的同時，也呈現大型化的趨勢。2022年即使不計東芝私有化案，日本的企業併購活動原本就預期會再創歷史新高，日圓匯率貶值強化企業併購動能，不論是日本企業向外併購，或是本國企業之間的合併，或是外資企業進場撿便宜，都呈現爆發的增長態勢。

值得我們關注的是，日本眾多百年企業近年陸續爆發各種醜聞，表面上阻礙企業前進，核心卻是日本企業治理進入轉型期、新舊派股東與經理人相互較勁的結果，此時日圓劇烈貶值有利於日本企業營收增長，特別是那些業務遍及全球的老牌企業，爆發重大醜聞導致會長與社長下台的三菱電機，3月底截止的年報營收還能增長，日立與東芝等企業則交出更為亮眼的成績，4月之後日圓貶值速度與幅度加快，日本企業在2023財政年度的成長動能更強，提供日本企業治理轉型更多的潤滑劑。

當然，匯率貶值對於任何經濟體來說都是雙面刃，日本持續八個月、不斷擴大的貿易赤字就是不能忽視的現象，今年4月日本的外銷金額達到630億美元（8.076兆日圓），年增率高達12.5％，但是進口額卻暴增了28％，金額700億美元（8.915兆日圓），單月70億美元的貿易赤字，極為罕見。

國際油價的大漲，伴隨著日圓匯率的貶值，使得高度仰賴進口能源的日本，出現越來越擴大的貿易逆差，日本每天消費約320萬桶原油，幾乎全數仰賴進口，國際油價在過去一年上漲70％，日圓匯率貶值約20％，日本每天進口石油的成本就翻漲一倍，能源成本翻倍對於日本企業與內需消費的負面衝擊，目前才剛剛開始。

鄰國日本正在進行歷史性的經濟結構轉型，併同龍頭公司企業治理的重大改革，再遇到日圓匯率巨幅貶值，日本股價、資產突然變得便宜，有利於觀光只是其一，經濟結構與企業治理的轉型因此受益，更可能改變亞洲企業的競爭態勢，在匯率貶值的助力下，日本企業轉型能否再次創造新世紀的日本奇蹟，值得我們仔細觀察。