談談台灣人的送禮原則，會討論這個主題，是因為我的書桌上放一盒禮盒快三個月了——陸生朋友順利畢業，選購兩盒營養品表達對老師的謝意，結果老師堅決不收，回大陸之前便把它交給我：「可以送給你想要感謝的人。」

故事一：零食區的福報

這些年在台灣，我可以感謝的人實在太多太多了，數都數不完，但為什麼我直到現在，都沒能把它送出去呢？

這一切來自於這幾年對台灣人的小小觀察，我觀察到，台灣的老師並不希望收到學生隆重的禮物。

我在世新時，當時的系主任很照顧陸生，常請陸生吃飯，因為我們從大陸來也是來自五湖四海，老師希望能給我們搭建橋樑，讓系所的陸生們在台灣互相認識，回大陸之後能彼此照應。

其中兩位交換生回大陸前，買了質量很好的禮盒要送老師，我當時也在系辦，結果我發現老師看到禮盒時並沒有很高興，反而表情有些……為難。

我猜測的原因是，一、老師瞭解我們，知道學生沒什麼錢；二、台灣沒有這種送禮文化，老師會認為照顧學生是心甘情願的本職工作，不該收禮。

但最後，老師還是收下來了，他大概是想以系所的名義，成全孩子的一份赤誠恭敬心，只是老師收下後，直接把禮盒交給系秘姐姐處理。

我們系有一個零食專區，學生討論報告累了可以去那邊拿餅乾糖果，禮盒內的點心後來變成了大家都能吃的零食。

大家聽到這裡會想，哦？所以台灣人不喜歡送禮？並不是哦，台灣伴手禮很有名啊，但「禮」除了一顆真心，也講求分寸和尺度，包含豐富的智慧，分寸拿捏好，對人際關係能起到錦上添花的作用。下面我將從親身見聞，分享我所看到的台灣送禮文化。

原則一： 僅表心意，不攀比破費

台灣地方伴手禮，包括旅遊景點賣的，價格基本是一百台幣，約二十多人民幣，就可以買到質量有保障的伴手禮，適量平價，包裝不誇張，同時又能夠展現地方特色。

新年禮盒更正式一點，但也有100至300不同價位任君挑選，這樣設計的背後，其實是為了適應台灣人送禮的習慣，

一份誠意滿滿的薄禮，送禮的人經濟壓力不會太大，又可以表達關心，收禮的人心理壓力也不會太大，同時造就了禮尚往來的契機。

有一年中秋，我跟朋友去同學家烤肉，因為我們沒有準備食材，她就特別買了很多杯豆花一同帶過去，有陣子我去參加基督朋友的小排，來聚餐的人也會帶水果跟甜點跟大家一起分享。這些都是小小的心意，彼此能欣然接受。

原則二：花太多錢會被長輩念

我以前很常去romei家，romei的小姑對我很好，有一年冬天我沒帶夠衣服，小姑就拿出一條裡面全是毛、又很顯瘦的黑褲子送給我。

知道我要來，她會買我喜歡的零食如大朱公、地瓜片給我吃，今年過年我請romei幫我轉交手工品給小姑，結果小姑讓romei傳訊息給我，說小姑希望你不要再買東西給小姑了，因為你還是學生，小姑希望你自己省點錢。

我很常去romei阿公家蹭飯，跟romei一起住的時候，romei就會去淡水給阿公帶糕餅，我每次都蹭飯，想說就也帶一些點心給阿公。

romei跟我說，如果我真的想買東西給阿公，就要包裝得簡單點，少少就好了，不要太大一包，因為老一輩節儉度日，他們也很心疼小孩，不希望我們花太多錢。

台灣朋友分享道，台灣保留著農業社會留下來的文化，當時每個家庭要吃飽並不容易，有的人家需要全家省吃儉用一陣子才送得出禮，所以條件好的長輩若收到晚輩禮物，會想要加倍送回去，就怕晚輩為了擠出禮物而拮据生活。

故事二：說不用錢才收

今年年初一我跟著romei去她同學家做蛋糕，過年「走春」嘛，總要帶點小禮，我便拿出一盒自己做的手工皂給學姐，結果學姐看到我拿一盒東西出來馬上搖搖手，說不能收，你還是小孩子，不用帶東西來，直到我說這是我自己做的，沒花錢喔，她才開心收下。

所以我現在學「聰明」了，因為長輩學長姐們都不希望我們花錢，所以我很少送她們買來的東西，因為他們一定不肯收，但說是自己做的，大家就會樂意收下。

原則三：絕不讓對方吃虧

過年期間一位台灣大哥要從宜蘭回台北，由於高承載管制，一個人沒法走高速，剛好我跟一位陸生學姐二月五號在宜蘭，就搭乘他的車子。

我和學姐那天在宜蘭遊玩，就給大哥買一些小小禮物，如大里天公廟的天公餅、礁溪的香椿餅之類的，想說麻煩大哥來載我們嘛。

結果大哥也給我們帶了花蓮買的伴手禮，謝謝我們幫他度過高承載，我們一看，天啊，我們買的只是散裝的一顆、一包，而大哥的是一整盒。

我們就趕緊又翻一下書包，要拿更多東西給他，我就看到後視鏡裡，大哥的眉頭整個皺起來，「唉唷我真的拜偷（拜託）你們啦，你們就留著自己吃啦。」

我們兩個沒聽他的，直接把東西「丟」到車上，他在開車也沒辦法阻攔：「啊夭修啦！你們要這樣玩是不是！」

結果停車以後，大哥直接衝到後車廂，搬出了腦袋這麼大的兩顆釋迦跟兩盒牛舌餅，硬塞給我們，還「氣急敗壞」的說了一句：「來啊！我們就互相傷害啊！」

大哥把他送禮物給我們，我們又送禮物給他的過程稱作「互相傷害」，這個形容很奇妙，背後卻是一種為人的厚道。

大哥當然是站在照顧我們這些窮學生、小屁孩的立場，但由此可見，台灣人在收禮物這件事上，是絕對不會讓對方吃虧的。我們兩個都很怕大哥再追加什麼給我們，只好打住，不再送他了。

故事三：本想回禮，結果收到更多

從宜蘭回來那天，我跟學姐手上拎得滿滿當當，我先陪她回宿舍，再分我們的東西。

剛進宿舍樓層，學姐就說了一句：「天啊！阿姨又來了！」只見置物櫃掛鉤上掛著一串袋子，裡面是微波加熱就可以吃的熟食。

學姐說宿舍阿姨知道她一個人來這邊唸書，總怕她吃不飽，沒飯吃，一直給她帶吃的，有時是一份蛋餅，有時是新鮮水果，學姐記錄阿姨給她投喂的照片，已經拍了一百多張了。

為答謝阿姨，學姐趁過年的機會封了一個小紅包，結果阿姨退回來，還在裡面給她加了錢。

學姐說她已經「放棄」了，意思是不要想著能夠報答完這些長輩的恩情，因為他們對我們的幫助本就是不求回報的，如果我們繼續給他們買東西，送禮，只會讓他們對我們更加好、給予我們更多。

我不送禮的原因

現在大家是否能理解，為什麼這一盒市價幾百塊的高級保健品，我到現在都還沒轉送出去吧。因為我真的不、敢、送，尤其是我的學生身份。

比如說，romei一家很照顧我，但我如果帶這個去romei家，一定會被阿姨罵到臭頭，她肯定會說：啊廖小花你怎麼帶這麼貴的東西來，你自己在台北還這樣亂買，啊你媽媽電話多少，我要跟她好好談談，她女兒在這邊給我亂花錢！

我如果送給大哥，大哥下次路過我們學校，一定會把一整個後車廂都卸下來讓我跟學姐拿去分。

如果送給老師，老師也會有壓力，甚至還有點冒犯：老師可能會想我是不是認為一定要送他厚禮，他才肯教好我。

提前想讓對方安心接受的說辭

台灣人送禮，為了讓對方能夠安心接受，甚至還要提前想好一堆的理由跟說辭，台灣朋友給我支招：如果送東西給長輩，就可以演出一副一不小心買多了、再不吃就變質了怎麼辦的樣子，長輩們最怕浪費，這一招他們一定受用。

而帶東西送給朋友，可以說是公司發的、抽獎抽的、同事送的，一起嘗嘗看。

分享吃的給同事，例如水果，就可以讓對方幫忙切水果，這樣就可以請對方順便一起吃了；大的禮盒怕對方不肯收，可以拆成散裝的分送，大家都能享用。

送禮送到心坎裡

在台灣常見的感謝老師的方式，是同學們辦謝師宴，邀請老師來吃飯。台灣老師跟我說，對她來說，最好的回報就是我能「依教奉行」，把她教給我的貫徹落實在生活點滴中。

一位長輩跟我分享，三十年前，他還在唸書時，老師跟他們說不可送禮，一定要送的話，就去匿名捐款，把捐款單作為禮物。這是他的老師希望大家學習樂善好施。

台灣人說送禮送到心坎裡，正是我們說的，禮輕情意重。送禮不一定是物質，只要能看到對方的需要，一句失意時的鼓勵便是最溫馨的禮物。讓長輩寬心，對他們的陪伴便是最好的補劑與保健品。

教室裡，老師連堂上課，學生們怕老師沒時間吃飯，趁下課，悄悄放了很多點心、咖啡在教室的講桌上。

我回到宿舍，會看到桌面上放著不知道幾號床的室友給的小零食。

跟陸生朋友去宜蘭朋友家玩，對方阿嬤帶我們到菜地，摘了翠綠的高麗菜給我們帶回去。

去台北視障朋友家裡聚餐，她送我自己用復方精油調配的一種「香氣」……

故事四：不斷變多的木瓜

去高雄參加學姐的婚禮，借住一天晚上，當晚晚飯吃到了學姐她們家自己種的木瓜，冰沁甜蜜，有冰淇淋的口感，真是我吃過的最好吃的木瓜。

伯母見我陶醉不已，知道我愛慘了這木瓜，說摘三顆給我帶回去，我說太好了，不過一兩顆就好了，伯母說好啊，那就兩三顆，不然你坐車回去不好帶，我說對對對。

我臨走時，伯母遞給我一個塞滿滿的紙袋，等回到台北拆開才發現，裡面用泡沫膜安然無恙地包了整整五顆熟香的木瓜。

故事五：不知誰送的蔬菜

一位嫁到雲林的大陸姐姐閒聊時告訴我，家門口總是堆著不知道誰送過來的蔬菜，都是鄰居送的，具體哪一個鄰居，也不知道。她習以為常地談起這件事，卻讓我對這種鄰里氛圍充滿了無限的嚮往。

不再將人際關係放在天平上比價

真的很奇妙，從前我送禮是為了方便辦事，或是還清人情、互不相欠，甚至為表不落人後，攀比附會，從而刻意挑家喻戶曉的名牌、買許多華而不實的禮物，錙銖必較地放在天秤上互相比價。

在這邊的這些年，瞭解著這兒的人們的這些「稀奇古怪」的習慣：為了不讓對方有壓力，提前想好恰當的說辭，連哄帶騙讓對方收下；將精緻貴重的禮盒拆掉變成散裝的，變得看起來「一點都不值錢」的方式來分送。

趁對方不在家或者在對方看不見的時候，悄悄地留下心意等等……我明白了情與義，本就是不可比價的珍寶。而以上提到的種種單純關心對方、不求回報的禮尚往來方式，確實使我的心，柔軟了不少。

（廖小花/師大陸生）