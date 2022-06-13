國民黨主席朱立倫6月2日展開訪美之行。表面上是為了強化國民黨與美國的相互了解及聯繫，包括在美國重設國民黨代表處。但明眼人皆知，朱立倫此行旨在拉抬國民黨及其個人在國內的聲勢，為未來的選戰爭取佳績。

國民黨眼前首要目標是爭取年底地方選舉的勝利，進而力圖於2024年重獲中央執政權。國民黨想要達成此一目標，除了應與美國建立良好互動關係，鞏固藍營基本盤之外，更重要的是擴大爭取台灣中間選民。

在民進黨完全執政的情形下，國民黨想要勝選，必須能夠針對民進黨政府的弊端及施政弱點，創造讓中間選民信服的條件，相信國民黨執政能夠突破民進黨政府的窘境，尤其是在兩岸關係及國際場域一籌莫展的困局。

朱立倫訪美原是展現國民黨特色的大好機會，可是看到朱立倫在美國的表現，令人不禁為國民黨的前途感到擔憂。

首先，朱立倫雖然在美國會見政府官員、智庫學者，並發表演講。但是朱立倫沒有推出令人耳目一新的政策及論述。只是強調國民黨「親美反共」。讓人無法看出國民黨在朱立倫的領導下，與民進黨有何不同。

美國目前在抗中的大戰略下，需要台灣作為抗中馬前卒。台灣在民進黨執政下，對美國言聽計從，完全符合美國的戰略需求，令美國十分滿意，因此一再宣稱美台關係「堅若磐石」。美國固然歡迎朱立倫親美，但是朱立倫沒有傑出的表現，難以動搖美國對民進黨的信任及支持，無法為國民黨加分。

其次，藍營支持者的基本信念是擁護中華民國，認為台灣與大陸是政治制度之爭，不影響兩岸同屬一中的原則，因此支持「九二共識、一中各表」。但是「九二共識」遭到民進黨汙名化後，迫使朱立倫對於「九二共識」畏首畏尾。朱立倫在美國避談「九二共識」，又提不出替代方案，只是用「沒有共識的共識」蒙混。此種態度恐遭藍營基本盤的唾棄，嚴重流失傳統選票。

第三，民進黨憑藉「抗中保台」贏得選票，但是因此引起中共在外交及國際場域對台灣加強打壓，以至於我國喪失8個邦交國，又連續6年被排拒於世界衛生大會之外。這是民進黨政府無法否認的施政敗績，也是其致命傷。

國民黨必須針對民進黨的弱點迎頭痛擊，讓國人相信，一旦國民黨重返執政，必能改善我國外交處境，擴大我國國際空間。但是朱立倫避談「九二共識」，只說國民黨堅持與北京展開「基於原則的交往」，如此含糊籠統的表現難以贏得中共善意的回應，也必然無法改善兩岸關係及外交處境。在此情形下，國民黨要如何爭取中間選民的認同及支持呢？

朱立倫既沒有使美國信服，又沒有獲得中共的善意，更沒有創造吸引台灣中間選民的條件。要想領導國民黨脫胎換骨，爭取未來選戰的勝利，恐怕是難上加難。

朱立倫此行唯一的收穫是重設駐美代表處，失去的卻是國民黨取代民進黨的機會。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨樂見朱立倫著手與美國修補關係，希望回台後不要為國民黨內親中勢力束縛，和政府一起努力讓台美關係更緊密。由此看來，民進黨已經篤定將朱立倫收編了。

（作者為自由作家）

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