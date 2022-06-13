據本月10日《南華早報》和《動力》網報導，中國第一艘人工智慧無人艦已通過第一次海試考驗。這艘無人艦外觀酷似美國朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，排水量僅兩百噸，大小和世界最大的無人水面艦「海獵手」（Sea Hunter）雷同。

無人載台具備多項優點。最明顯的是可以減少戰場人員傷亡，其次是能夠節省許多與戰鬥無關的設施。例如海軍無人戰艦，由於沒有官兵，所以能夠免除浴室、廁所、廚房、餐廳、住艙、舷窗、冷凍櫃、冷藏櫃、污水系統、艦內通訊系統、戰情中心等設施，並可減化淡水系統、空調系統、電力系統、艦外通訊系統等。

這代表在具備同等戰力的前提下，戰艦的體積可以大幅縮小，造價因而低廉，維修成本跟著下降。此外，由於體積小，可減低被敵人偵測的機率，相對提高戰場存活力。再者，不需人員操作代表永遠不會疲累、不受疫情影響，還能夠適應更惡劣的海象。

同理可推至空軍無人戰機。除了無人戰艦具備的優點，更因沒有飛行員，所以具備較高的「抗G」力，空中運轉更趨靈活，以致具備較高的戰鬥力。

對於陸軍，除了日趨成熟的無人汽車，主要在小型無人機。無論是偵察無人機、攻擊無人機、偵打一體無人機，可以預見這類小型、數位化、智能化、價格低廉的無人機，未來會大量加入陸軍的戰鬥序列。

早年科技落後，電腦硬體的體積太大、價格太高，自動控制還停留在科幻小說階段。如今科技一日千里，人工智慧已經從理論到試驗，進而成熟進入市場。運用人工智慧控制的無人載台，未來必成為主宰戰場的利器。當今政府高唱「國防自主」，但預算又拚不過潛在對手時，想要彎道超車，大力發展無人載台不失為一步好棋。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※