2021年拜登剛上任時美國人民曾經對他寄予很大的期望,然而一年多以來由於諸多對內和對外政策的失利,拜登的民意支持率持續下降,按照2022年4月13日,Quinnipiac大學全國民意調查,僅有33%的美國人贊成拜登總統的施政,54%的人不贊成,13%的人沒有表達意見。然而,美國的危機豈是拜登一個人的責任,它是長期累積的問题,如果不能面對根本的原因做真正的改革,則美國必將繼續沉淪。

美國的根本問題是無休止的對外戰争,和嚴重的內部矛盾:貧富不均、通貨膨脹、種族歧視、施政效率低下、製造業外流……等等。 這些矛盾長期不能得到解決直接造成過去50年來美國人民對美式民主政治信心的持續下降。拜登團隊為了轉移內部矛盾鋌而走險加劇和俄羅斯及中國的矛盾,希望挽救拜登和民主黨岌岌可危的2022期中選擧的選情。

然而,塑造外敵不僅不能解決美國的國內問題,只會加重美國及國際危機。因爲造成這些危機的根本原因是美國政府已經被金融寡頭,透過聯準會所控制,背離了爲民眾謀福利的建國理想。

金融寡頭無祖國,他們只是利用美國的國家機器,替他們打開控制金融自由流動的壁壘,那就是主權國家。因此,有能力不受他們控制的國家,如中國、俄羅斯和印度,就必定是他們最終的敵人,而任何歐亞大陸內國家間的走向合作更是必須被無情摧毀。

要想瞭解這種深層的腐敗,2022年Christopher Leonard著作的《快錢之王:美聯準會如何破壞美國經濟》(“The Lords of Easy Money:How the Federal Reserve Broke the American Economy“)是一本值得閱讀的書。

這本書以其對美聯準會內部運作和決策的全面敘述而著稱,尤其是美聯準會公開市場委員會(FOMC)從2001年到2021年的運作,跨越了四位美聯準會主席的任期:艾倫•格林斯潘(Alan Greenspan)、本•伯南克(Ben Bernanke)、珍妮特•葉倫(Janet Yellen)和傑伊•鮑威爾(Jay Powell),重點敘述從2010年到2020年,伯南克和他的繼任者如何發起美聯準會對銀行業甚至一般企業的權力掠奪,並在此過程中,將美國經濟加速向純粹的投機利潤和高利貸(高利貸)的方向大規模轉變。正是這種轉變,伴隨著世界其他央行的類似政策,造成美國人現在正在經歷的惡性通貨膨脹爆發的主要原因。

從1913年至2008年間,美聯準會將貨幣供應量從約50億美元增加到8470億美元。然後,在2008年底到2010年初的一年多一點的時間裡,美聯準會印製了1.2兆美元的新貨幣,是前95年印製量的一倍半。2019年新冠疫情後聯準會更加大「量化寬鬆」(QE)政策,急速擴大貨幣供應,用以購買主要是債券的資產,如今已經達到9兆美元。然後,所有這些增發的現金都以幾乎零利率提供給聯準會選擇的所謂25個「一級交易商」(Primary Dealers),基本上是華爾街最大的金融機構和G7國家的大銀行。

為什麼這些「一級交易商」和他們之下的各種證券投資商、眾多退休基金、甚至個人投機者都想要這筆錢?只是為了將其轉化為更大的金融總量金字塔(如衍生品),而在這過程中,透過一層層的「準備金率」加大槓桿率。而這種金字塔最終都需要依靠來自工廠,礦山、農場等不斷萎縮的實體經濟來支撐。這種資產價值的通貨膨脹是不可能持續的,任何一個金融公司因爲突發事件而發生資金鏈危機很可能會造成系統性的金融危機!

在金融界主導的集體抽鴉片式的麻醉下,美國標普500指數從2020年3月的2305點漲到2021年底的峰值4818點,同時間納斯達克指數從6880 漲到16212,而房地產也大漲,所以美國人民的平均資產也猛漲,但是實體經濟的基本面卻是通貨膨脹、貧富差距加大、治安惡化...。聯準會不得不開始加息,同時回收濫發的貨幣,過去這幾個星期股市震蕩加劇性的下滑。5月9日收盤時,標普下降到3991,納指下降到11623,情況很可能會更壞,甚至導致遠超2008年的金融危機!

Leonard書中所描述的是一個由美聯準會主導的銀行金融體系,現在幾乎完全服務於對沖基金、私募股權公司、投資銀行等的利益,這不是一個「現代金融體系」,這是一個完全基於偷竊、賭博、破壞實體經濟、造成普通人民貧困的制度。

幾十年的錯誤政策對一般人民的傷害更是刻骨銘心的。Leonard書中一個極好的小情節是關於Rexnord公司及其員工之一John Feltner的經歷。Rexnord最初成立於1892年,當時名為鏈帶公司,是一家生產用於重工業的高精度設備(如特種滾珠軸承)的公司。這是一家富有成效的美國公司,然而,公司在1990年代被一個「企業掠奪者」用垃圾債券借款收購了。

在接下來的20年裡,該公司被一遍又一遍地出售,每次出售都會積累更多的債務。該公司的部分業務被拆分並出售、工資被削減。瑞士信貸(Credit Suisse)、凱雷集團(Carlyle Group)和其他私募股權公司都參與其中。公司的管理權從具有製造業背景的人手中奪走,並移交給金融背景的人。

到2008年,該公司完全被視為「金融資產」而不再因其生產什麽而受到重視。真正的價值和利潤不再存在於公司本身,而是存在於其債務中,這些債務可以永遠被買賣、展期、捆綁和投機。到2015年,Rexnord被債務淹沒,管理債務成為公司高管的首要任務。2017年,Rexnord關閉了所有美國工廠,並將其業務轉移到墨西哥,在那裡向工人支付每小時3.00美元。

至於Rexnord的員工John Feltner,在2008年之前,他是汽車零部件製造商Navistar聘的機械師,在那裡他每年賺8萬美元。Navistar關閉後,Feltner在Rexnord獲得了一個職位,在那裡他賺了大約6萬美元。當Rexnord於2017年關閉時,Feltner轉到當地一家醫院工作,在那裡他每年獲得4萬6000美元的報酬。他的年收入削減了43%,每一份新工作,他的福利和醫療保健都會縮減。在過去卅年的美聯準會政策下,Feltner的命運代表了全國數百萬技術工人的共同命運。

這難道是美國人民所希望的結局,顯然不是!這也不是世界各地人民所希望的遭遇!這是中國政權、中國人、或者是中國體制所造成的嗎?過去卅年中國也罷、俄羅斯也罷,甚至世界各地人民都是在西方主導的規則下求生存、求發展,並希望融入西方所宣傳的烏托邦,但是爲什麼就變成了敵人呢?問題到底在那?

今天美國的根本問題是金融寡頭透過金錢已經控制了美國的民主機器:政黨、議會、政府、高階層軍官、媒體、重要企業、智庫....,這種絕對的成功也埋下失敗的結果。過去幾十年的金融政策導致了嚴重的價值觀扭曲:獎勵短期投機而非從事實體生産和研發的真正技術和財富的創造者,這様的制度如果不被修正,換人或換黨都解決不了根本的問題!

(作者為中美論譠社社長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※