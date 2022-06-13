日前，美國與台灣同時宣布，將成立「21世紀台美貿易倡議」，其中包括了貿易便捷化、韌性的供應鏈、數位貿易、非市場政策、中小企業和國營企業等11個議題，雙方將在6月底進行第一階段的協商。

因為美國是台灣在國際政治上最重要的支持者，同時又是台灣第二大的貿易夥伴，因此對台灣而言這當然是一個很重要的倡議。對執政黨而言，這可以說是相當不錯的成績；而就算是反對黨，可能也很難反對這一個倡議。不過，天下沒有白吃的午餐，美國願意與台灣協商貿易倡議，當然是有她的政治與經濟目的，而且肯定是會以美國本身的國家利益為第一優先。然而，我們希望政府在與美方協商時，一方面要滿足美方的要求以外，也應該儘量爭取我方希望的項目，讓台灣也可以得到一些實質的利益。

首先，就政治層面來看，拜登政府願意與我國協商此一倡議，主要還是為了滿足美國國內對於台灣支持的聲音。因為現在美國朝野整個把中國大陸拉黑了，而支持台灣就是展現反對大陸的重要手段，但是美國政府還是擔心中國大陸的反彈，因此不讓台灣參加具有國際舞台性質的「印太經濟架構」（IPEF），但是又擔心美國人民和台灣人民的反彈，於是又單獨的與台灣推動台美貿易倡議，以滿足台灣人民的希望。所以說，美台貿易倡議是一個政治考量下的產物應該不為過。不過，雖然此一倡議是一個政治考量下的結果，但是對台灣而言，我們實在太需要美國在各方面的協助與支持，因此雖然不滿意，但是也只能接受。

其次，在經貿方面，其實台灣也同樣需要台美貿易倡議，雖然其開放程度比自由貿易協議（FTA）小很多，因為缺少了一般FTA中最重要的商品貿易與服務業貿易降稅與開放的部分，但是其所包括的11個議題項目大都是屬於制度性開放，仍然是很重要。這11項的開放協商對美國經濟貢獻直接效果較大，比方說，美國可能在非市場政策上面，要求台灣開放基改食品進入校園；在數位貿易方面，會要求台灣在電子商務市場開放的限制要減少一些等等。

對我國而言，這11項項目開放對經濟產生的直接效益較小，但是卻可能產生一些重要的其他效益。比方說，如果我國可以在與美國協商的過程中，就大力的開放一些相關的限制，不但告訴美國人說台灣已經準備好要高度的開放市場，而且也可以利用這些開放的項目，來向IPEF和CPTPP成員國表態說，台灣已經準備好開放國內市場，來爭取其他國家支持台灣進入IPEF和CPTPP，我們認為這是台美貿易倡議對台灣的積極意義。但是，要達到此一宣誓性的目標，我們的政府就必需要足夠的決心，去認真考慮開放台灣的各種國內限制，來滿足美國及未來加入CPTPP的需求。而我們相信，這其實是現在執政黨所必需面對的最大挑戰。當主責此事的政務委員所他等這一天等了30年，我們希望未來在與美國協商時，以及在說服國內各部門開放時，能夠真正的去面對所有開放的挑戰，我們認為這將是一項艱巨的工作。

最後，我們還是要說的是，到目前為止，我們看到台美貿易倡議的內容，大都是屬於制度性開放的相關事宜，並沒有真正討論到商品關降以及服務業市場開放的問題。也就是說，此一倡議仍然是政治宣示的性質較大，對台灣的實質經濟效益是很小的。既使大家都認知美國政府現在與其他國家協商FTA的可能性很低，但是我們還是希望政府能夠在協商的過程中，再度表達我們希望與美國洽簽FTA的可能性。一方面，美國商品與服務業市場開放，才能對台灣貿易產生直接的貢獻；另外一方面，我們也可以透過與美國協商的過程中，讓其他國家知道台灣已經準備好開放商品與服務業市場，來加入IPEF和CPTPP，以爭取他們的支持。

另外，我們也必須一提的是，在台美宣布此一貿易倡議時，中國大陸官方立即制式地宣稱反對此一倡議。其實我們覺得不論是從政治層面或是從經濟層面上來看，大陸都不應該反對此一協議。從政治面來看，這是美國與台灣發展更緊密的雙邊經貿關係，而且沒有其他國家參與其中，因此大陸大可不必擔心出現兩個中國的政治問題。至於在經貿方面，此一倡議主要是針對台美雙方國內的一些經貿制度性的開放，與政治政沒有任何關係。

再進一步來看，即使未來若台美之間真的簽署了FTA，對於兩岸經貿關係來說，也不一定是壞事。因為台美FTA可能會擴大台灣對美國的出口，而在台灣增加生產出口品的過程中，可能需要更多來自中國大陸的原材料，因此而同時擴大了兩岸之間的貿易。也就是說，更緊密的美台經貿關係或是FTA，與兩岸經貿關係可能互補性會大於替代性，對於兩岸經貿是有利的，因此中國大陸也不應該反對才是。

總而言之，台美貿易倡議對台灣而言是非常重要的，國人都應該支持才對。雖然在協商的過程，我們必需承擔開放的代價，但是在開放的過程中，也可以讓其他國家知道台灣已經準備好了，未來將對於我國加入IPEF和CPTPP會有所助益。但是一個重要的前提是，我們的政府一方面必需努力的去向美方爭取我國最大的利益；另一方面，政府部門也應該努力的去說服相關部門做最大幅度的開放，這應該會是執政黨政府最大的挑戰。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）