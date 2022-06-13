新加坡「香格里拉對話」落幕，檯面上，美中在台灣問題上依然劍拔弩張，相互威懾，沒有退讓、妥協空間，但對建立「多層次熱線」對話機制，避免兩大強權戰略競爭演變為軍事衝突已逐步形成共識。相形之下，台灣自民進黨執政以來，兩岸官方溝通管道中斷，又被隔離在美中互動之外，安全前途未卜，將處處受制於美中對抗的發展。

由英國「國際戰略研究所」主辦的香格里拉對話本屆共有40多國、500多位政治領袖、軍事將領等出席，日本首相岸田文雄首次與會，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和除了發表演說，進行雙邊對話外，並分別與澳洲、日本、韓國、新加坡等舉行國防部長會議，爭取對世局動向的話語權，雖然「和解」仍遙不可及，但對緩和區域緊張情勢具有積極作用。

台灣位居印太地區的衝突最熱點，也是這次會議焦點，卻被排除在所有對話機制之外，凸顯了民進黨政府的僵硬「反中」意識形態，完全依附美國保護傘的路線與國際政治現實格格不入，只是將台灣安全帶向不可預知的未來。

美中關係中心架構已被定位為強權戰略競爭，防止雙邊關係繼續惡化引發區域或全球性衝突是雙方不可迴避的責任，如奧斯汀的「美國印太戰略的下一步」演說、魏鳳和演講「中國對區域秩序的願景」，以及雙邊會談中，兩人對於台灣問題針鋒相對，措詞強硬，但都未超越對方的護欄或紅線，雙方甚至展現了某種程度的妥協與彈性。

雖然美國知名學者葛來儀認為，奧斯汀的演說對於如何維持台海和平仍未提出具體方法，但建構危機處理機制、活絡溝通管道顯然已成為美中共同語言。美國媒體早已報導，除了最高層決策官員的熱線，美方認為，美國「參謀首長聯席會議」與「印太司令部」也應與中國對口單位建立通訊網絡。換言之，除了國防部長、最高軍事機構、甚至「戰區」階層都應有熱線機制。

奧斯汀在演說中也強調美方訴求，他表示，美國強化防止衝突發生的護欄，其中包括與中國國防高層的開放溝通管道，以確保可以避免任何誤判；魏鳳和在他的演說中表示，中美兩軍應加強戰略互信，避免誤解誤判，管控風險危機，防止摩擦衝突，被解讀是正面回應了美方的倡議。

美方官員樂觀認為，在今年內，美中可架構更為完整、全面的熱線網絡。可以預見，台灣未來將被排除在美中對話機制之外，加上兩岸官方溝通管道早已阻斷，美中關係對抗前途不明，台灣已無法掌握、因應兩岸的潛在戰爭風險與危機。

烏克蘭總統澤倫斯基在香格里拉對話給台灣的諍言是，先發制人的外交手段是防止烏克蘭悲劇在台灣上演的唯一途徑。只是以台灣當前處境，既無著力點，又無話語權，已形同塑膠，根本沒有外交手段可用。

（作者為資深媒體人）