立委黃國書指現在有電商平台在賣學習歷程檔案，請教育部正視處理。（林志成攝）

考大學是人生的大事，想上好學校、好科系，苦讀一番，理所當然。但在教育部異想天開的考招制度下，弄得學生和家長焦慮萬分，大學教授們也三聲無奈。今日的大學考招亂源到底從何而來？

以上周各大學無奈的入學書審系統為例，學習歷程和多元表現其中必要的評選，教育部就該給教授們充裕的時間去審查，但結果呢？審查只有3～4天的時間，卻要看4000～6000頁的資料，當然逼得教授們只能看學校和在校成績為重囉！教育部近年老幹「理想很美好，但現實很殘酷」的事，錯了又死不認錯，還躲在冷氣房裡瞎指揮。

揠苗助長是絕對要避免的教育，學習歷程正是這種鬧劇。為什麼要高中生去做大學生才要做的事？大學生要考研究所時才寫研究計畫啊！好，既然大學考招有這項評比，學生們普遍欠缺這種能力，家長們又怕寫不好評選吃虧，大部 分的學習歷程就會變成別人代勞的作品，教育部是在替補習班數錢嗎？為何無視這種必然衍生的造假？

考試要公開、透明，能够清楚分辨考生能力。但現狀是考招書審出了問題，也有明確事證，教育部卻推說「目前沒有考生受害」，真的是够了！

解決危機的核心在辨識問題的因果。英國哲學家培根說：「不知因，何識果？」態度真是高度，教育部不願了解問題的根源，不知道理想與實務脫節的主因，當然會一再喪失解決考招問題的契機。

審查需要行政作業的準備時間以及各層級的彙整檢查，以防止錯誤。教育部說從5月19日到6月5日，基層學系有7天以上的審查時間，真是冷氣吹昏了頭。這跟當兵集合一樣，師、旅、營、連、排層層相扣，學系就是基層的排，實際留給它的就只有3、4天的審查時間。

教育部的心態老是官大學問大，還慣用問東答西來呼嚨社會。108新課綱造成的高中自然科必修學分嚴重不足，物理、化學、生物和地球科學各只有兩個必修學分，學測又只能就必修內容命題，在考招連動下，當然造成學習不足。大學也反映「探究與實作」雖有4學分，但因各校內容不同，難作學測命題。教育部卻說：新課綱另有選修，不會時數不夠，典型的指鹿為馬。學測考試和申請甄試可以看出自然基礎弱化的端倪，教育部連問題在哪裡都不清楚，如何改進缺失？

公共政策的討論必須交叉詰問，否則會流於各說各話，無益事實的釐清。今年立法院召開多次大學考招相關公聽會，表面看起來民主，實際上從邀請的人士、公聽會的內容，行政部門都可以置入行銷，立委還很多不明究理。看來今年書審的問題，明年也不會改了。考招會曾在103年經23次會議訂的考完後招方案其實是解方，教育部就是硬給翻盤。竹篙鬥菜刀，唉，大學考招如何不亂？

（作者為國家公益發展協進會理事長）