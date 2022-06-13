澳洲政府將向法國支付近6億美元，作為「分手費」，澳洲「挺美抗中」支付的代價越來越高，是否明智，最終歷史會做出裁判。

在美國的「抗中聯盟」中，澳洲應該算是相當特別；那些積極參與的國家中，英國當然是號稱與美國有「特殊關係」，因此在歐洲大國中，其參與抗中的積極程度勝過德、法。亞洲的印度則是與中國大陸有邊界紛爭，過去也發生過戰爭，參與印太聯盟抗中，關係著印度的安全。

但澳洲與中國大陸遠隔大洋，縱然大陸發展海軍、海權逐漸往外延伸，但對澳洲談不上直接的安全威脅，兩國經貿往來密切，大陸是澳洲最大的出口市場，因此看不出澳洲參與抗中的必要。

不過前任總理莫里森任內，卻積極主動的挺美，如要求調查新冠病毒是否從大陸實驗室外洩、參與四方安全對話，結果引來大陸「貿易報復」，出口受損。之後又參與美、英、澳共組的抗中聯盟AUKUS的潛艦研發計畫，這是直接把澳洲放在與大陸為敵的第一線。

澳洲這步棋的風險與代價都相當高，雖然表面上得到核子潛艦的製造與技術，但卻是要20年後才能看到成果，而且澳洲要投入更多資源在軍事上；更現實的是，澳洲為此取消已執行中向法國購買潛艦656億美元的合約，除了已花費的25億美元泡湯外，還要支付另一筆分手費。

莫里森主動挺美的作法並無法讓他保有政權，上月大選後就下台，但其為挺美終止原先合約的作法，已被批為「自聯邦成立以來澳洲歷史上最浪費的政府」，台灣與蔡政府該記取澳洲的教訓。