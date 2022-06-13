美中對抗下的全球各國都面臨選邊站的問題，但在目前民進黨執政下，毫無懸念的親美，於是各種美台關係的議題大量冒出，成為各界廣泛討論的話題。而攸關台灣最為重要的乃為國防安全，從川普政府到拜登政府，美國對台軍售幾乎毫無中斷，將所有的軍售金額加總，不但已超過200億美金的規模，軍購項目也隨著時間的推移越來越多。然而自拜登上任至今，雖然不改挺台聲浪，但細數拜登對台的軍售項目，本文發現其項目有大幅度的更動。

客觀來說，我陸海空三軍皆有軍購的需求，無論是爭取已久的海軍反潛直升機，或是陸軍砲兵部隊的自走砲車，幾乎是海陸兩軍爭取超過數十年之久的裝備，原先美國政府答應售台，但受到「俄烏戰爭」的影響，美國的軍火生產線優先轉給烏克蘭的軍隊，而美方更以不符合台灣不對稱作戰的需求為由，做為反對售台的部分武器，雖然拜登政府試圖解釋相關疑雲，並持續強調美國對台的支持態度、政策不變，但以目前美中兩強的氛圍，以及台美之間的關係來論，拜登政府對台的支持正在放緩，這點值得我國政府密切注意。

相較於拜登政府的對台低調謹慎，我國政府目前似乎仍未有警覺，對於拜登團隊而言，目前棘手的課題是俄烏戰爭的情勢演變，以及因制裁所導致的通膨問題，才是拜登政府優先的處理議題；台海議題對於拜登而言，是重大利益非核心利益，美國政府重視台灣的原因在於美中之間的爭霸戰，並不是台灣這塊島嶼所產生的直接利益，也因此拜登政府近期的對台軍售，不但直接反對某些項目，更直接對台灣的防衛安全政策指手畫腳。

拜登的悄悄轉變，其重點在於美國的國家利益；但美國所關切的利益並非完全符合台灣所需，換言之美國固然支持台灣，拜登團隊的力道有逐漸放緩，對比政府目前的「大內宣」而言，台美兩國之間存在著極大差距，也就是說政府仍一廂情願認為美國支持台灣到底，但美國是否能全力支持我國？其聲量與力道是否如台灣政府所言？

舉例來說，拜登政府近期的售台武器，其項目與金額分別是「海軍艦艇零附件及相關技術支援」與1.2億美金，即使這筆軍售對海軍的紀德艦的雷達系統有所幫助，但對比軍方的戰備需求，以及台美兩國之間的默契，加上拜登政府持續強調不與中國發生衝突等言論來說，拜登政府處理對台軍售的態度與手段反而更加低調謹慎。

拜登政府正試圖放緩支持台灣的力道，畢竟在美國眼中，台灣僅為一顆抵制中國的棋子，若沒有看清現實的國際政治，最終受傷最深的乃是台灣！

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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