自本土新冠疫情爆發以來，至6月13日止，已造成293萬7363人確診，4280人死亡，死亡率0.15%，疫情應已進入高原期中尾段，確診率開始翻轉向下，但這一波疫情所暴露的「死亡迷霧」問題非常嚴重，不但與國人生命安全有關，更涉及政府的能力、誠信與責任問題，甚至應該反思，國家存在的目的究竟為何，兒童與老人的死亡問題可以輕忽嗎？

死亡增幅各國之冠

台灣疫情引爆時間最晚，有很多國家的教訓可參考，但我們不僅糟蹋了許多難得的經驗，甚至犯下更嚴重的錯誤。從《紐約時報》每天公布的全球疫情軌跡圖表可看出，台灣疫情在3年軌跡圖表中仍處前段班，但在過去7天與過去14天圖表，台灣卻總是排在倒數1、2名。

回顧前副總統陳建仁5月25日臉書貼文，稱許台灣疫情爆發以來，發生率、死亡率、致死率與全死因超額死亡率數據都很漂亮，與全球10國1城（香港）比較，在6項統計中囊括4個第1。若單就2022年比較，到他發文的5月25日，台灣病例發生率第3低，南韓是我國的5.9倍；累積病例死亡率最低，香港是我國的49倍。但短短兩個星期，台灣已跌到後段班。

更讓人不能接受的是死亡暴增，陳建仁統計時台灣確診死亡率為0.1%，排名僅次於紐西蘭的0.09%。同一數據統計至6月10日，死亡率增加到0.14%，落居第5。2022年確診死亡率原為0.04%，10國1城排名第1；若統計至6月10日則為0.11%，與南韓並列第4。台灣確診死亡率增幅為各國之冠，而且仍處於疫情高原期，其他國家（城市）疫情周期則已結束，死亡率不會大幅增加，換言之，台灣死亡率還會繼續增加，排行還會繼續下跌。

中央疫情指揮中心每天公布疫情相關數據，第1個圖卡是「確定病例」，標註當天新增病例及累計死亡與累計確診數，第2個圖卡是「輕症／無症狀與中重症」，呈現輕症與無症狀、中症與重症率比例，第3個圖卡是「死亡名單分析」，以13日為例，當天新增死亡109例，以紅色標示105人有癌症等重大疾病或慢性病史、66人未打滿3劑疫苗，第3欄標示有60人年齡超過80歲。

第3個圖卡的第1個數字代表絕對多數死者原本就有健康問題，第2個數字有警示意義，希望未打滿疫苗者趕快去打，可能有其必要，但第3個數字是在釋放什麼政策訊號？為什麼要標示80歲以上死者數字，相信這60人多數應已在第一個「有癌症等重大疾病或慢性病史」數字中，這是在告訴國人，60人之死不足惜嗎？

正視老幼死亡問題

台灣老人死亡問題嚴重，陳時中有無可逃卸的責任，香港與韓國的經驗早已提醒，老人安養中心防控是疫情死亡率的關鍵。陳時中顯然未記取教訓，對長照機構未提供足夠的支持，快篩不夠、送藥太慢，造成長照機構住民嚴重死亡問題。

兒童死亡是另一個迷霧，有藝人關心兒童染疫後迅速死亡的問題，蘇貞昌院長還動怒要求檢警查辦，但閣揆動怒不能阻止兒童染疫。累計這波疫情已有17名兒童死亡，最近一個6歲男童病例，不僅出現肺炎、腦水腫，同時還發生死亡率高達8成的猛爆性肝炎，病情嚴重。專家懷疑Omicron是否在台灣演化成為引發兒童急性腦炎的新病毒株，會不會傳染到鄰近區域？指揮中心切莫輕忽。

另一個死亡迷霧是超額死亡，台大社會學系退休教授薛承泰指出，今年5月新冠肺炎確診死亡數為1390人，扣除老化等自然死亡增加數，「和前年相比，超額死亡超過4000人」。陳時中承認確診人數存有「黑數」，實際染疫人口恐為確診數的3倍，可以推估死亡人數同樣有「黑數」，應可解釋超額死亡問題。

疫情死亡迷霧不但指出指揮中心的怠慢輕忽，更提醒國人要反思華人「老有所終，幼有所長」的文化，不要輕縱老人與兒童超高死亡率的政治責任。