中央流行疫情指揮中心12日宣布，衛福部長兼指揮中心指揮官陳時中確診，台灣的疫情已延燒到連指揮官都「中」了，引發外界高度擔憂。總統蔡英文罕見的流露溫暖，請陳時中要好好休息，畢竟他「扛了2年多的防疫責任都沒有休息」。

蔡英文的體恤之情著實令人感動，相信293萬7363位確診的國人、甚至4280位新冠亡者和家屬，也都十分希望能夠得到總統真誠的關懷。不過，心繫黨務、日理萬機的蔡英文或許沒那麼多時間心力吧，國人應多多體諒。

陳時中在11日表示，因「疫情平穩且重大政策都已宣布」，因此周 日指揮中心例行記者會停開1天，巧的是12日陳時中就確診了。看來他還是繼續開記者會比較好，否則一閒下來就確診，也不太好。還好只有陳時中一個人確診，但「防疫五月天」一天到晚一起開會到半夜，甚至有人連洗衣服的時間都沒有，為什麼只有陳時中染疫，其他人都沒事，實在讓人好奇。

莫非是因為指揮中心其他人都沒有像陳時中那麼辛苦、那麼疲憊，所以可以維持比較好的免疫力；還是因為比起防疫團隊的其他人，喜歡趴趴走唱歌、喝紅酒、吃大餐的陳時中，接觸的人比較複雜，所以才會成為指揮中心唯一確診的人。

不過，陳時中確診也有價值，因為他可以實際體會一下確診後的各種症狀，確認「無敵星星」到底有多好。當然，國人肯定會祝福他能少吃點苦頭、早日康復。

至於陳時中康復之後，是不是會再重新回到指揮中心，繼續扮演每天下午2點的「報數指揮官」，還是如外界一再盛傳的，會轉換跑道、投入年底的市長選戰，除了蔡英文和陳時中等少數圈內人之外，大概外界都不易得知。

如果陳時中會繼續留在原來的崗位上，相信親自經歷確診的他，應該會更有同理心，更能體會確診者和家屬的心情與處境，在未來推出相關防疫政策時，也能更人性化一些。

但是如果蔡英文決定讓陳時中去選舉，就拜託蔡政府慎選繼任人選。目前的疫情雖略見下降，但絕非可以高枕無憂，尤其得值得注意的是，台灣已出現Omicron新變種，分別為1例BA.4及4例BA.5，這2種新變異株的傳染力都更高，且具有免疫逃脫的特性，連指揮中心都認證BA.4、BA.5具有社區傳播能力。換句話說，防疫工作仍有嚴峻的挑戰。

在這種情況下，台灣是否可以很快進入蔡政府近日所再三強調的「正常新生活」，恐怕還有待觀察，指揮中心不但不應輕言解散，也不能隨意指派像剛惹出24小時火化爭議的內政部次長陳宗彥之類不具專業的公衛門外漢擔任指揮官，否則國人的健康安全還不知要承受多少威脅；此外，還有來勢洶洶的猴痘等重大課題等待「超前部署」，誰來接任衛福部長，同樣也輕忽不得。

（作者為資深媒體人）