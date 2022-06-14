美國國防部長奧斯丁於上週六（6月11日）參加「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue，SLD）時表示，中國大陸在包括台灣附近在內的亞洲地區變得越來越具強制性和侵略性(more coercive and aggressive )，有媒體將之稱為「咄咄逼人」，但事實上，真正在美中之間「咄咄逼人」的是美國，其導火線之一，恐怕就是美軍對於解放軍即將下水的003型航空母艦產生忌憚了。

003型航母早成美軍情蒐重點

有望在今年下半年下水的003型航空母艦，是解放軍最先進、也是噸位最大的第3艘航母，更是中國軍事造船工業的里程碑。由於下水後還需經過一定航測程序，才會交付解放軍海軍進行一系列測試和實驗才能正式服役，美國國防部評估，003型航母預計到2025年時方可全面投入使用、正式服役。

且003型航母比第一艘航母遼寧艦與第二艘航母山東艦噸位更大，並採用全新的電磁彈射技術作為艦載機起飛方式，在操作上也比前兩艘所採用的滑躍式起飛更為先進與複雜，所以美國軍事專家認爲，003型航母形成戰力至少還需要5年的時間，因為航母從開始服役到形成初始戰力、再到成熟可靠戰力，需要更長時間的考驗。

目前，全球僅有1艘美軍的福特級「福特號」航母使用電磁彈射技術，於2017年正式服役後，直到去年底才具備初始戰力，這期間福特號便在包括電磁彈射器、推進系統、先進武器升降機、電力系統、航空保障系統等新技術的難度上遇到不少問題，如何保證航母的穩定使用和常態化部署更是一大挑戰。

根據五角大廈官員與退役美軍少將的說法，中國的003型航母到了2030年時將會成為解放軍影響東亞和南亞鄰國的海上關鍵力量，但不會因而削弱美軍在太平洋地區的行動，美國也不會為此改變其「遊戲規則」。顯然地，在美國的思維中，把地緣政治上的「爭霸」看成了某種遊戲，而若要管控美中之間的戰略風險、防止衝突，就要依照由美國所領導建立的那套「基於規則的國際秩序」。

中國在地緣政治上並未想與美國「爭霸」

雖然解放軍的海上力量已擴展到遠洋及藍水海域，具備遠程作戰能力，在003型航母正式服役、形成戰力後，於4萬多噸901大型綜合補給艦的支持下，解放軍艦隊的海空兵力投射範圍，更可達到北印度洋與西太平洋，但就規劃與布局來看，向東突破到由美軍所掌控的第二島鏈尚不是解放軍的戰略目標。

因為在「陸權式海洋地緣戰略」思維的指導下，解放軍海軍的主要戰略方向是以保障中國的「21世紀海上絲綢之路」中，面向東南亞、南亞甚至非洲的沿線安全爲主的，在實踐上最主要的方式，包括藉由建立軍事伙伴關係或安全合作的模式，通過跨國的鐵公路建設與油氣管線建設、湄公河國際航道等行動，以扼控陸路及海上的戰略要點，試圖在海上戰略交通線上突破其「麻六甲困局」。

過去，中國的軍力部署傳統上是大陸軍主義，但隨著石油能源政策在1990年代成為大陸的國家安全戰略目標後，因海運運輸量還是高於鐵路運輸量的，所以從波斯灣經印度洋、麻六甲海峽、南海至大陸沿岸港口之間的石油運輸線，就成為中國維繫經濟發展不可或缺的生命線，對於中國而言，建立多管道的能源運輸路線並保障其安全是重中之重。

倘若這一條生命線都由親美國家或美軍所扼控，中國掌握經濟命脈的海上戰略交通線無疑將受他國制約，所以發展海上遠洋護航能力、建設現代化的海軍，以及繞道或另闢海上通路，甚至建設交通鐵路運輸和陸上油氣管道等，乃是中國解決地緣安全困境的戰略目標。陸權式海洋強國在屬性上，仍是大陸性思考的地緣戰略，不是那種想要取代國際體系中，海權國家既有地位的純海洋性地緣戰略。

可以說，中國在包括發展遠洋海軍作戰能力、在南海造島建機場、於「21世紀海上絲綢之路」沿線租賃港口等舉措在內，都是為了達成上述目標，以自己的生存利益、發展利益、安全利益為考量，雖不能說完全沒有戰略意圖的存在，但至少在地緣政治上並未想與美國「爭霸」或者「分高下」，美中兩強之間，把對方看成是「地緣競爭最大對手」的是美國，而非中國。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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