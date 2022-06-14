猶記得我還在小學階段上社會課時，當老師引領我們班學生一同探討20世紀初國父孫中山先生領導革命黨人，推翻滿清之際，海外華僑踴躍捐輸，以支持革命事業的熱情，我也從而學習到「華僑為革命之母」的名句，不過，我直到高中畢業後，才首度與小學課文中提到的「華僑」相遇和深度相處，並有幸與僑生們同窗共硯4個寒暑之久。

甫進入大學作為新鮮人的第一天，學校貼心地安排新生訓練好讓我們適應這個全新的學習環境。這時幾位操持廣東口音國語的同班同學吸引了我的目光，首次交談之下，才驚覺他們正是所謂的東南亞僑生，很湊巧他們均是來自馬來西亞霹靂州怡保市，且原籍為廣東潮州和客家地區的華僑同胞。往後我與其中的盧建成兄相處密切，他也曾造訪我家停留數日，所以我雖然未曾親訪馬國，但對於這些華僑同胞在「異國他鄉」的奮鬥歷程卻如數家珍般的熟悉。

盧兄的祖父年輕時在抗日戰爭前後由廣東客家原鄉前往「南洋」謀生。作為第三代海外華裔，盧兄捨棄了以馬來文授課的國立中學（即所謂的「國中」），而義無反顧地進入了以華語（國語或普通話）為主要媒介的獨立中學（即所謂的「獨中」）就讀。然而受限於獨中的課程大綱與馬國教育部所頒行者略有不同（「國中」則無此顧慮），加上馬國大學聯考每年只提供華裔馬國學生百分之十的最高錄取名額，所以獨中學生的家長在他們的子弟甫一入學的首日，就要考慮到往後出國深造的出路。一般而言，經濟條件雄厚者，學子們可前往歐美諸國或澳洲進修，而在中國大陸尚未崛起的80和90年代，華語暢行的新加坡和台灣也是可接受的選項。因此在那個冷戰末期的時空之下，盧兄在馬來西亞怡保市培南中學畢業後，就逕自來到母校大一就讀。

盧兄給我的第一印象是英文程度不錯，雖然我並不喜歡他英文中夾雜著些許馬來語和泰米爾語的獨特口音，而且對重音節的掌握也不夠精準。但相對於我在中學已讀了6年英文，卻口不能言，筆不能寫，聽力更如鴨子聽雷般的低下程度而言，真有天差地別之感。在他的鼓勵之下，我從大二開始拾起英文，並首次聆聽英語廣播教學，到了大四時，我竟開始喜歡挑剔他的英文口音，這段個人苦澀的英文學習歷程一路走來有盧兄相伴，心中真是充滿感恩！

某一個暑假中，盧兄與同屆的所有僑生前往行政院僑務委員會主辦的「海青會」受訓數周。他們身著類似童子軍的制服，神采奕奕地在山區參加野外體能競技的活動，並留下了年輕的倩影。當然受訓期間還穿插一些中國歷史和東南亞僑情等政令宣導的室內課程。這讓我想起我們一般本地准大一男學生，在進入大學前的暑假，也被送入陸軍成功嶺基地，穿上軍服並扛著國造五七式步槍（仿美制M-14自動步槍），體驗6周的基礎步兵訓練，佐以政治思想教育，這不均是那個時代如出一幟的「精神洗禮」模式嗎？

盧兄在台就讀期間，台灣地區經濟騰飛，新台幣匯率升值，多少也造成了僑生僑居國當地貨幣價值相對縮水，也使得許多僑生朋友們必須利用寒暑假期不上課之餘，到建築工地充當臨時工人，「打黑工」（因為在台沒有合法工作許可）賺取所需。母校附近一家快炒店的大廚也正是來自馬來西亞的僑生，他打理的辣椒炒飯，佐以特殊的香料，香氣撲鼻令人垂涎欲滴，盧兄與我常常光顧，行文至此，還讓我有口頰留香之感。

盧兄也曾為母校大馬同學會會長（來自大馬的同學當時在旅台僑生人數中為最多），當年我也有幸受邀觀看他負責籌辦慶祝馬來西亞8月31日國慶活動。在典禮開始的頒獎或頒授證書儀式中，盧兄和僑生們行進間均按「英國式」禮儀為範，不但出入列走路時手臂向前擺動與肩膀同高，行舉手禮達謝時也是將右手手心樹直朝前與地面呈現90度，這在以美軍操典為主的台灣地區來說（除了踢正步以外），很是新鮮。隨即出場的是由僑生們自行排練，充滿南洋風情的舞蹈表演，中間也穿插了英文歌、廣東歌和國語民歌的合唱，可感受到播遷到東南亞的漢唐文化與當地風俗相融的和諧共生。

光陰如白駒過隙，我倆於轉頭間完成學士學位。我奉召入伍，進入海軍新兵訓練中心開展我剩下的1年10個半月義務兵役生涯。盧兄則加入一家台灣的電子製造公司，在台北受訓好做為該公司未來派赴馬來西亞製造基地的儲備幹部。後來我分發到左營海軍基地的陸地單位服役，有幸與在就讀大學時即相識，頗為心儀且出自左營海軍眷村的一位女孩重逢（盧兄也略知此人），我在給盧兄的信中抒發對她的愛慕之意，不料盧兄來信嘲諷當頭棒喝「你這個禽獸也有人性的一面呀」，隨後話鋒一轉他又祝願我心想事成。這魚雁往返訴諸文字之間的嘲弄、對嗆、分享、打氣，都是根植於我們多年深厚的友誼和互信的基礎之上呀！

隨著盧兄完成職業訓練正式返回僑居地，稍後我也自海軍退伍忙著自個兒工作出國深造的雜事，我倆數年間竟完全失去了聯繫。韶光荏苒，我在美國這一晃眼，又是20個寒暑，午夜夢迴之際，偶爾又想起與盧兄過往的點滴，不知他如今可好？在這美洲大陸的一隅，我誠摯地祝福心懷中土的盧兄和僑生朋友們，都能健康順利，繼續傳承華夏文化！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】