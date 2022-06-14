全球通膨近來有戲劇化的走勢，原本4月歐元區通膨率已趨穩在7.4％，美國4月通膨率也降至8.3％，就在大家認為這一波通膨已撥雲見日之際，日前美國、歐盟相繼發布的5月數字卻又走高，由於和預期有落差，全球股市為之重挫。

歐元區5月通膨率升至8.1％，美國也升至8.6％，創下逾40年新高，也就是二次石油危機之後的最高，二次石油危機發生在1979～1981年期間，原油是各業最重要的原料，隨著油價飆漲，各國物價狂升，以美國而言，這三年通膨率依序是11％、13％、10％，有這個通膨率的高山擋著，最多也只能創40年新高了。

觀察兩次石油危機的通膨率變化，我們會發現這應了紅樓夢裡的一句對話：「病來如山倒，病去如抽絲」，當原油大漲，物價飆漲，總體經濟須臾為之崩落，自是病來如山倒，而當通膨將落幕時，卻可能要拖上一段時間，時而出現經濟平穩的曙光，時而蒙上通膨再起的陰影，歷來都是如此，身處當時，連經濟學家也迷惑得很，這豈不是病去如抽絲？

今天來看1981年，我們就非常清楚，到了下半年通膨已趨於和緩，但身處當年，美國5月通膨率（CPI年增率）跌破10％，令人雀躍，不料於9月竟升至11％，又讓人悲觀，然而，40年後的今天，我們知道這些數字的節奏是往下走的，只是往下的趨勢有些拖泥帶水，影響了人們的判斷，身處當年，由於無法預知未來，分不清跌後又漲，到底是新一波通膨的前奏？或者只是通膨落幕前的餘緒？

再看1975年的台灣，這正是首次石油危機的年代，前一年台灣的通膨率創史上新高，次年3月通膨率跌破3％，平穩的曙光出現，不料隨後又升高，6月直逼8％，在當年的情境下，多數人同樣分不清是否又有新一波的通膨要捲土重來，然而，40年後的今天我們都知道，這次的升高只是通膨的餘緒，並非新一波通膨的前奏，到年底通膨率已跌破1％。

從歷史的經驗觀察，通膨來來去去的情況真如紅樓夢言：「病來如山倒，病去如抽絲」，當通膨這個病要好轉時，不會馬上烏雲散盡，而是偶晴偶陰，但漸漸的，晴的時間會愈來愈長，陰的時間會愈來愈短，以此而言，我們觀察通膨率不該只看一個月的變化，而是要看長期的時間數列走勢，不需要被一個月些微的變動就為之大喜，或為之大悲，以日前美股在風聞5月通膨率升至8.6％就大跌800多點，實在是反應過度了。事實上，過去三個月（3～5月）美國通膨率依序是8.5％、8.3％、8.6％，以二次石油危機的走勢對照，4月沒想像中的好，5月也沒有想像中的差，仍需繼續觀察，不過，話說回來，過度反應原本就是股市的本質，果真是跌過頭了自然會調整回來。

當前全球通膨有俄烏戰爭的因素，上海封控的因素，也有塞港缺櫃的因素，這些因素導致油價、糧價及農工原料的行情接連走高，這與兩次石油危機年代發生的以阿戰爭、兩伊戰爭等國際政治角力，也有許多雷同之處，不同的是，隨著1993年底關稅暨貿易總協定（GATT）所達成烏拉圭回合協議，讓各國關稅大降，自由貿易向前邁大步，推進了全球化生產的新紀元。而拜自由貿易與全球化生產之賜，生產成本大幅降低、供貨不虞匱乏，供貨充裕自然也就降低了通膨的預期，是以過去二十年多數國家都處於物價最平穩的快樂年代。近月各國通膨率雖略高一點，但還不致於失控，除非自由貿易消失，全球化生產崩解，否則類似石油危機年代的停滯性通膨，已然不可能捲土重來。

而就台灣的情況，5月通膨率3.39％雖也創了近十年最高，但是相較其他國家，例如南韓的5.4％、歐元區的8.1％、美國的8.6％，目前國內還算是和緩的，只是通膨這個現象，歷來有很強的預期心理，這不只涉及貨幣政策，還有很大的心理作用，最好的方法就是充裕民生物資，當供給不虞匱乏，恐慌的心理不攻自破，如此也就掀不起什麼通膨大浪了。

主政者一定要明白通膨這個「病來如山倒，病去如抽絲」的本質，稍見下滑不以為喜，偶見升高不致於慌，如此才能對症下藥，而讓台灣經濟行穩致遠。