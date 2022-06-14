繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，再有台灣農產品石斑魚遭大陸封殺進口！中國大陸海關總署動植物檢疫司在10日晚間發文至各海關宣布暫停台灣地區石斑魚輸入。消息一傳回台灣隨即讓民進黨政府直跳腳，各種內宣招式不斷。首先有因為新冠肺炎確診而居家隔離的農委會主委陳吉仲「抱病」直播，還大言不慚的表示中國大陸「利用」他確診居家照護的期間突襲，後有蔡英文表達嚴正譴責，直指中國違反國際貿易規範並表示「台灣不排除向WTO申訴」，再以「多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷。」的方式希望協助度過此次危機。但檢視他們的發言，錯都在中國大陸，難道蔡政府都沒問題？

首先來看此次中國大陸針對石斑魚的指控，根據其公文表示因為從台灣進口的石斑魚多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，以及本土霉素超標，方禁止進口。從相關資料來看，上述問題最嚴重者，都將會有致癌風險，進口地進行嚴格審核有何不妥？為何硬要扯到國際貿易慣例？而陳吉仲更跳針表示石斑魚是列在ECFA早收清單，大陸禁台灣石斑的舉措和ECFA的意旨互相矛盾。問題是當初反ECFA的也是民進黨，現在不僅在2021年十年檢討期一到「表態希望繼續」，現在更拿早收清單出來說嘴，昨是今非的態度讓人噁心！

再者，每每遇到中國大陸因檢驗問題禁止台灣水果進口，蔡政府總是用政治口水歸罪到中國大陸「打壓」。問題是以去年的鳳梨來看，暫停銷往中國大陸後，政府及海外僑胞均紛紛協助鳳梨銷往日本、新加坡，卻沒想到日本和新加坡都查出有台灣黑心鳳梨，今年4、5月也都還有銷往兩地的鳳梨負面情形傳出，農委會僅表示「要查」，卻不敢再為農民護航，前後態度轉變之大令人咋舌！

而去年6月因為台灣芒果和荔枝裡面出現東方果實蠅幼蟲，亦遭紐西蘭禁止進口，農委會不僅沒有任何動作，還辯解因為釋迦、蓮霧、鳳梨的介殼蟲和芒果、荔枝的果實蠅、蘋果蠹蛾的「危害度不同」，所以還是賴在大陸雙標，問題是明明就是有蟲害問題，農委會不僅不積極協助農民處理、還不斷用政治語言指責大陸，真以為「中共打壓」、「阿共陰謀」就能模糊其無能又玩兩手策略的心態？

每每遇到農產品禁銷大陸，政府不變的三招永遠都是一要民眾愛台灣、力挺台灣水果（內銷），二做成加工副產品及、三要積極推展外銷管道，塑造農民是被打壓的一方。問題是蔡政府不僅處理不了農產品源頭品質管控，又多次被其他國家及WTO後續反應打臉，只能說，都是大陸海關認真檢驗的錯，又或者是「擁抱ECFA，台灣農產品不許驗」！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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