6月13日日本防衛省統合幕僚監部當天，先後公布俄羅斯海軍與中共海軍各一艘情報蒐集船，分別從宗谷海峽、黃海經對馬海峽，先後往日本海活動，對於前幾天北韓與美日南韓互相試射飛彈有關。

北韓5日發射8枚短程戰術飛彈，次（6）日本、南韓與美國也發射同等級飛彈8枚予以回應。12日（周日）一早，北韓向朝鮮半島西部海域，又發射5枚傳統火箭炮，再次向南韓挑釁。美、日以及南韓，對於北韓今年頻密的飛彈試射與核武試驗，軍方高度神經緊繃、並予以監控。

對此，提出個人研判看法：

首先，俄羅斯太平洋艦隊情報蒐集船/80，自5月18日由日本海經宗谷海峽往西太平洋活動。6月7日復經宗谷海峽往日本海、9日繞經津輕海峽往西太平洋，12日又經宗谷海峽往日本海。

由於，俄海軍情報蒐集船活動日本北海道周邊海域期間，適逢俄太平洋艦隊超過40艘戰艦和20架飛行器，於6月3日至10日在北西太平洋舉行大型海空演訓。相信，日本自衛隊陸海空軍事力量對俄太平洋艦隊海空兵力進行跟監，甚至對北韓短中長程飛彈參數進行偵蒐。俄情報蒐集船這時扮演的角色，則在日本周邊海空域進行電子偵蒐。

其次，回顧中共東部戰區海軍情報偵測船/794，曾於4月11至13日往返東海以及日本海活動；期間美海軍「林肯」號航母打擊群曾與日本海上自衛隊作戰艦群在日本海演訓，以回應北韓頻密在日本海試射彈道飛彈。

該艘情報偵測船主要任務為電子偵察和情報收集，本次6月12日往日本海活動，不排除藉北韓飛彈試射、美日軍事部署等，進行相關情報蒐集。

最後，要提出的是，由於中共、俄羅斯兩國海軍情報偵測船分從南、北向日本海航行，不排除兩國海軍利用情報偵測船進行模擬電子對抗，以及聯合情監偵任務。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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