大陸剛宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，蔡政府膝射式反應，立刻指責對岸無的放矢，行政院政委鄧振中甚至狀告WTO，向國際討公道。其實蔡政府根本沒有把農漁民生計放在最優先，面對下一波被禁的可能是午仔魚、芒果、文旦，農委會除了拿來當反中政治工具，根本不願針對農產品被禁的原因去改善，讓農產品得以盡快恢復出口大陸。

當初簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），曾被民進黨罵到體無完膚，蔡政府執政這些年享受讓利之餘，農委會給人的印象是主委陳吉仲嘴巴很厲害，網軍很強，卻完全沒有努力長遠部署分散市場來保障農民權益和生計。

從鳳梨、蓮霧、釋迦，到石斑魚被大陸禁止進口，蔡政府儼然已發展出一套固定旋律的三部曲，第一先隔海罵街，第二將農產品轉為內銷外加補貼，第三則是揚言提告WTO。其實大陸長期對台灣片面讓利，早已違反WTO原則，結果現在奶嘴一被拔就哇哇大哭。

不過民進黨政府的DNA，就是由：飲水不思源、不知感恩、恩將仇報所組合而成的變異株，一邊享受著對岸的讓利，一邊罵對岸的讓利是糖衣毒藥、一邊罵ECFA是企圖屠城的特洛伊木馬必須阻止、一邊又像是被長期餵食毒品後，對方一旦停止供給毒品，就開始不停叫罵說：你敢停止，我就要你好看！

我在大陸工作時，最喜歡到餐廳點清蒸石斑、松鼠桂魚等美食。石斑多為漁民養殖，並非海裡野生。台灣進口的石斑魚肉質鮮美彈牙，深受大陸人喜愛。但是如果因為打了過多的抗生素，負責把關的政府單位，自然不能讓食物流入市面。 台灣禁止添加萊克多巴胺過量的美豬美牛進口，難道不是因為怕這些添加劑會危害民眾的健康，甚至影響生育？為何台灣政府可以，大陸政府就不行？

要恢復農產品外銷中國大陸，除了協助農民徹底改善養殖方法，一味地抗議、咒罵、提告，根本於事無補，對於改善台灣農民的生計毫無幫助。

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