近日，第19屆香格里拉對話會在新加坡舉行。當前，亞太地區正在發生巨變，大國戰略博弈加劇，俄烏衝突影響蔓延，地區面臨傳統安全與非傳統安全雙重挑戰，各國對於地區事務立場分歧，圍繞地區秩序展開激烈競爭，這不僅決定了此次香會的火藥味與對抗性，也預示著地區前景具有相當的不確定性與不穩定性。

大國觀點激烈碰撞，立場分歧顯著

2021年執政的拜登政府繼續將中國作為主要競爭對手，同時依托重新修復的同盟關係，加大對華全面戰略競爭態勢。2022年俄烏衝突爆發後，美國試圖將中俄「捆綁」，加速在亞太地區構築對華包圍圈。由此決定，此次香會上，美、日、澳、加等國防長的敘述邏輯如出一轍，從指責俄羅斯發動烏克蘭戰爭切入，強調國際規則被踐踏的危害性，由此「禍水東引」，將最終目標指向中國。日本首相岸田文雄甚至在香會開幕式晚宴的主旨演講中公開聲稱，「今天的烏克蘭可能就是明天的東亞」，美日澳等國均將中國在南海、東海、中印邊境的維權行動貼上「咄咄逼人、具有侵略性、脅迫外交、不遵守國際規則」等標籤，而近期加拿大、澳大利亞軍機與中國軍機相遇事件進一步刺激兩國防長在發言中反覆批評中國，增加了香會的對抗氛圍。

大國競爭的體系化與戰略性進一步凸顯。日本首相岸田文雄在演講中推出「岸田和平願景」，美國防長奧斯丁的發言圍繞「美國印太戰略的下一步」展開，加拿大外長則表示本國近期會出台「印太戰略」。這表明，美國及其盟友對華遏制具有長期性，將從地區秩序重塑下手，形成束縛中國發展的地區環境。

中國防長魏鳳和的演講就「中國對地區秩序的願景」集中闡述了中國主張，指出各國應朝著構建亞太命運共同體、實現亞太地區持久和平和普遍安全的美好願景邁出。同時，針對奧斯丁演講中的涉華內容，魏鳳和給予了最直接的回擊，明確反對「美國抹黑、指責甚至威脅中國的言論」，批評美國推進的「印太戰略」是打著自由開放的旗號，拉幫結伙搞「小圈子」，綁架裹挾地區國家、針對特定國家，渲染衝突對抗、打壓遏制圍堵別人。這其實也是對諸如日本、澳大利亞等國類似版本「印太」方案的統一批評與定性。

令人印象深刻的是，較之於上一屆香會，台灣問題替代南海問題成為各方涉華議題的焦點。美日等國不僅干涉中國在台灣海峽的活動，並且將台灣問題泛化至對整個地區穩定的衝擊。圍繞地區熱點展開的大國交鋒，揭示了當前亞太安全形勢的複雜性與不穩定性，而美國及其盟友的集團化加強尤其可能將亞太地區拖入「新冷戰」，雖然美澳等國防長都明確表示無意建立亞太版的「北約」。

線下會晤活躍 多方達成危機管控共識

會議期間，中國防長與美國、日本、澳大利亞等國防長分別舉行雙邊會晤。相比大會發言的唇槍舌戰，各方在雙邊對話中更為克制與務實，雖然對諸多問題的分歧仍然存在，但均強調保持溝通的必要性。

坦言之，當前大國對抗顯著增強，一次線下對話很難緩和對抗之勢，更遑論冰釋前嫌。本著務實精神，比起政治與安全互信的重建，恢復會晤更重要的意義是保持接觸，避免誤解誤判，加強危機管控以及避免衝突升級，這是維護亞太和平紅線的重要「抓手」，也體現了諸如香會等亞太安全對話機制在維護地區和平中的重要價值。

亞太安全面臨的挑戰與希望並存

烏克蘭總統澤倫斯基的視訊發言是此次香會的一個特別議程，各國代表在發言時均指出亞太地區應借鑒俄烏衝突的教訓，但是，究竟要吸取什麼教訓，各方的觀點不僅存在分歧，甚至相互衝突。這就決定了各方將通過構建不同的地區秩序來維護自己所追求的亞太安全與繁榮。未來相當長的時期，地區秩序之爭將是亞太地區的主要安全議程。

圍繞這一目標，地區各國都在加速軟硬實力建設。硬實力方面，亞太地區的軍備競賽更為激烈，一些國家借口俄烏戰爭與「中國威脅論」，提升軍費開支，加強同盟合作。軟實力方面，美日韓、美日澳等小多邊安全機制重新活躍，設定不同的合作目標，加速推動本地區的合縱與連橫態勢形成。此外，更多歐洲國家認為俄烏衝突加強了歐洲與亞洲的安全互動，他們有必要更多介入亞太事務，維護所謂的國際秩序。其中，荷蘭宣佈未來將每兩年派遣船隻到印太地區。而這些動向或將不可避免亞太地區的軍事化、國際化態勢，增加意外摩擦發生的概率。

不過，一些積極的跡象也值得關注。基於反殖民主義與民族獨立的歷史經驗，東南亞、太平洋島國的一些中小國家強調自身的戰略自主性，表示不願意在大國競爭中選邊站。正如斐濟防長引用印尼防長發言所指出的，你的敵人不等於是我的敵人。而印尼防長則直接地亮出觀點，地區國家應給予中國更大的發展空間。同時，中小國家更多聚焦公共衛生、糧食能源、氣候變化等非傳統安全議題，強調這才是當前面臨的最大安全挑戰。

亞太地區秩序的走向是由多種合力決定的。其中，大國博弈固然重要，但是中小國家數量眾多，同樣是影響地區秩序走向的重要力量。對此，中國始終支持包括東協地區論壇、東協防長擴大會議等東協主導下的地區架構，這或許也是中國堅持派高級別代表團在香會「舌戰群儒」的原因之一。對於地區各方來說，保持必要的交流與溝通，將有助於亞太的和平與穩定，有助於對話而非對抗、發展而非衝突、開放而非封閉的地區秩序的構建，也有助於整個地區能夠真正聚焦發展議程，聚焦本地區真正需要合作治理的安全挑戰。（作者為中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員）

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