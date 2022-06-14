這幾天台灣熱搜新聞之一，烏克蘭總統澤倫斯基於11⽇下午在新加坡舉⾏的「⾹格⾥拉對話」亞洲安全會議上，以視訊發表演講。當記者問起他給台灣的建議時，他指出烏克蘭成為全球借鏡，國際社會應該在衝突前伸出援⼿，在戰爭開打前尋求外交途徑解決問題。旋即，美國《華盛頓郵報》發表專論，標題為「澤倫斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前先⽀持台灣」。

這是多麼離譜的張冠李戴，不僅曲解原述、擴大詮釋，還強迫台灣對號入座，民進黨立法院長游錫堃更是像打了雞血般，強烈表態俄烏戰爭啟⽰「⾃助⼈助」，台灣如被解放軍登陸要有必死決⼼，聽似在蔡政府領導下，都沒有台灣人想要、需要一條活路，非得為了美國人的利益玉石俱焚不可！

我們先來還原現場，這對答內容究竟是怎麼一回事，澤倫斯基視訊連線時，《華盛頓郵報》記者提出一個問題：中國尋求在必要時以武力奪取台灣，台灣該如何因應？這個問題顯然是刻意帶節奏的，端看他是否配合演出。澤倫斯基給出的是一個籠統答覆。他在回答中既沒有提中國，也沒有提台灣，而是這樣說的，外交解決通常對預防衝突有用，但不應用在已有幾百萬人喪生或被迫逃離家園之後。他說，「我們不能讓國家任由另一個國家擺佈，後者在財政、領土和配備上都更強大，因此如果有外交解決方法，我們需要用外交方法，但這必須是先發制人的預防措施，而不是在戰爭爆發後，在展開敵對行動之後。」

持平而論，澤倫斯基這番話說的在理，一點都沒毛病，以自身國家切膚之痛來警示國際社會，戰爭之前外交斡旋的重要性，抑且謹言慎行、小心翼翼，不想在台灣問題上與中國為敵，尤其在失去烏東大片領土後，更不樂見中國在俄烏之間任何傾斜偏移，最好能繼續維持相對中立。沒想到卻被《華盛頓郵報》拿來當槍使，迅速引用「澤倫斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前就支援台灣」這個標題進行報導，稱這是澤倫斯基與烏克蘭政府成員迄今為止對台灣及台灣生存權發表的最堅定捍衛言論。

看到底，這分明就是一則假新聞，澤倫斯基與烏克蘭被美國騙得、害得還不夠慘嗎？國土四分五裂、人民流離失所，和平重建遙遙無期，現在還推他去撞馬蜂窩，把他的「其言也善」，針對性的套用於烏克蘭挑動敏感的兩岸關係，這就是美國主流媒體搞宣傳、資訊、輿論和認知戰的路數。台灣問題是任何國家與中國保持友好或正常關係必須處理好的關鍵問題之一，澤倫斯基對此不會不知道，所以他在聽到《華盛頓郵報》記者的提問時，應該能意識到自己在面臨一個陷阱圈套，所以他的回答用詞遣字對中國和台灣都特意避免提及，而是給出一個原則性答案，他講述的是烏克蘭面對俄羅斯這一強大對手時的感受，並暗喻歐美等國事前不協助外交解決，戰後提供的支持與支援也不夠給力，卻被《華盛頓郵報》以議題設定的方式大肆炒作，他們只想通過澤倫斯基的口讓中國難堪，並藉此破壞中、烏關係，一舉兩得，在所不惜陷澤倫斯基於不義、害台灣於不幸。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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