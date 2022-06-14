2019年後入學的大學生，入學三年，疫情三年，「大學生活」在他們心中早已有不同的定義。

昔日的大學生活——社團、課堂、聚會、旅遊和戀愛，變成了封校、網課、核酸，以及在食堂、圖書館和宿舍的三點一線，還有不斷的延遲開學、提前放假，考試、面試機會被頻頻取消或延遲……

以及，實習、考研、考公、升學、留學或者就業，站在疫情下的十字路口，應屆生們也正面臨前所未有的艱難抉擇。

這屆年輕人，如何應對他們二十多年來變化最大的時刻？「後浪研究所」聯繫了大陸全國多所高校的大學生，請他們聊了聊。

有人在封控的上海校園，經歷了確診、隔離和康復；有人畢業論文的田野調查、博士的申請考核，都通過線上完成了；有人面臨突然的轉專業，學習和就業都要從頭開始；有人選擇旅居遊學，尋找理想大學生活的替代方案；有人堅定留學，從倫敦到洛杉磯探索不一樣的世界……

疫情給大學生們留下的是另一種校園記憶。

他們的行動與選擇，也成就了一代人成長中的一次次嘗試和突破。

一

在上海度過這個特別的春天，終於可以回家了

小羊同學｜上海交通大學，食品科學與工程，研一

3月中旬的時候，我不小心在校內確診了無症狀感染（可能因為校內便利店的緣故，我們寢室三個人都陸續感染了），被疾控帶去上海金山區的公衛中心住院。那個時候人比較多，床位也很緊張，學校後來幫我們對接了醫院，安排了有床位的地方。我們學校的學生都基本集中在這個區域住院，方便統一管理。

在醫院接受治療，符合出院要求後，學校就派車來接我們，再帶去酒店隔離。這三周隔離期間，每週都會進行核酸檢測，隔離結束，再去校外的南陽北苑宿舍隔離了7天，最後返校前進行一個核酸檢測，沒有問題之後才能返校。真正再回到學校時，已經是4月27日。

住院的費用是學生的醫保全免的，酒店隔離和校外宿舍隔離的費用也都是學校負責的。我回校後，校園已經基本是比較正常的狀態，大家可以憑出入證去食堂買飯。在我住院隔離期間，我知道學校有段時間是對樓棟封閉管理，學校的老師把飯直接送到樓下。

回校之後的校園生活逐漸恢復正常。我平時會和朋友吃完飯就在校園散散步，和朋友打打球，校內的水果店、瑞幸咖啡、麥當勞、奶茶店，慢慢都正常開放，也可以線下點單了。自習室開了，可以預約進出，快遞也能正常收發了。學校裡有個植物園，裡面的花還蠻多的，前段時間好多女生會去植物園拍照，思源湖旁邊也有人會去餵鴿子。再兩個禮拜之前，大家還會釣小龍蝦，雖然現在被保安禁止了。

學習上，基本還是在上網課。有些課程的考試，期末就直接改成了大論文的形式。我們平時課程以做實驗為主，但現在疫情封校期間，進出實驗室需要申請，也會限制人數，並且有老師或者博後在的實驗室才能開放，比如一天最多就三個學生在實驗室，也會主要優先高年級博士或者要畢業的碩士進實驗室。

我們系的很多老師目前都不能進校，所以有一些同學沒辦法開展實驗。比如我師兄最近在實驗室都沒有水，還要採購一些實驗物資，就會比較麻煩。還有我身邊的同學，擔心一個暑假都不能做實驗，會不會耽誤自己畢設的進度。

我是去年保研來交大的。

我們21那屆保研的夏令營都是線上的，好像當時就沒有線下的。我覺得如果線下面試，可能會給老師留下更好的第一印象，還會有一些面對面的交流，也可以實地來這個學校感受一下校園環境。線上雲參觀的形式，好像就沒有這種感受。還有考核形式的變化。本來線下考核就是筆試+面試，但我們那年就把筆試取消了，面試時間延長了一倍，一個人半個小時。

但夏令營線上考核也有好處，比如可以同時申報好幾所學校，反正都是線上會議，可能不會有時間衝突。過去線下考試，都集中在7月上旬，就只能選擇其中一所或者幾所去。

疫情讓我覺得，你可能永遠不知道明天和意外哪個先來。

4月底，我結束確診後的治療隔離返校，已經在學校待了一個月左右。提前報備社區，開返鄉證明，5月30日，我終於離開學校，校車會送我們去虹橋站，上車前還發了早飯。一路上還是很順利的，到達家鄉高鐵站後，會排隊並去往相應的隔離點。因為提前報備了過敏情況，社區還把我從被誤拉去的原生態米果果小鎮隔離點，接回到普通隔離酒店，一日三餐的飯菜豐富。經過獨自隔離的六一和端午節，6月6號，我終於隔離結束，被家人接回了家。經過3個多月，終於恢復了自由，很開心。

我跟導師說等上海疫情基本穩定，校內實驗室完全開放後，我再申請返校。暑假打算在家先好好放鬆一下，平時會看文獻學習，相當於給自己放個假。（《四年大學三年封校 疫情下的大學生活》七之一）（朱雯卿Judy）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）