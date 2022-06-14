在印太安全對話中，極具重要性的「香格里拉對話」（SLD）10日於新加坡登場，論壇的焦點除俄烏戰爭及北韓核武問題外，中國與美、日、東協國家的場邊對話是3天的會議重頭戲。日本首相岸田文雄受邀擔任主題演講，以「自由開放的印太」為關鍵字，預告明春前將擬定旨在維持印太海洋秩序的新計畫。

中日須增進安全互信

岸田表示，「烏克蘭的今天，或許是東亞的明天」，東亞不允許類似俄羅斯入侵烏克蘭的衝突，岸田以中國在東海、南海的活動、北韓增強核武力量及對「普遍規則」的信心動搖為念，提出邁向無核化世界、聯合國安理會改革、徹底強化日本防衛力及在「經濟安全保障」等新領域合作。岸田強調不允許在印太地區憑藉實力嘗試改變現狀的決心，並與美國同調，言明台海和平與穩定至關重要。

美國國防部長奧斯汀在SLD上，直言印太是美國全球戰略的核心，且國務卿布林肯5月26日在闡明拜登政府中國政策時更指名北京是長期最大威脅。美國意在塑造制約北京的周邊戰略環境，以推進美國及其盟國對開放與包容的國際體系願景，但拜登政府無意以衝突方式解決中美競爭中的矛盾。奧斯汀並與大陸防長魏鳳和首度面對面會談，回應拜登希望建立兩國防長對話的訴求，中美關係出現緩和跡象，藉軍事外交管控誤判風險。

「岸田外交」呼應拜登的對中戰略，凸顯日本在區域安全中的角色，試圖在美國支持下，擴大安理會躋身常任理事國。但為營造中日對話的環境，岸田未直接點名指責中國，而是強調國際法，反對以單方面力量改變現狀，並言及對於攻擊日本的國家的「反擊能力」，不排除任何選項，此為日本被迫做出選擇的現實。岸田認為，俄烏戰爭造成印太安全形勢惡化，執意推進「專守防衛」再定義，建立對敵基地「反擊能力」的政治進程，此或將改變美日同盟以日本為「盾」、美國為「矛」的分工模式。

岸田尋求與印太國家及「北約」（NATO）聯手抗衡中國的意圖昭然若揭，而此無可避免將日本推向對抗中國的前線，難以透過對話改善中日關係。6月7日，中共中央政治局委員兼中央外事辦公室主任楊潔篪與日本國家安全保障局長秋葉剛男電話會談，直指當前中日關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」，雙方須「把握正確方向」增進安全互信。秋葉剛男則表示，中國在維護國際和平與安全方面發揮負責任的作用很重要。日本呼籲北京肩負起責任，展現中國崛起無害區域秩序。

大陸寄希望區域合作

岸田外交雖試圖在美中之間兩全其美，但迎合黨內右派的擴軍之議，恐令岸田的「和平願景」與戰後日本的「和平主義」漸行漸遠，亦使中日關係蒙上陰影。日本防衛省以擔心「台灣有事」為由，擬成立「統合司令部」，統一指揮自衛隊，將自衛隊建制化為實質上的「軍隊」。

然而，北京仍著眼於區域經濟、聯合國的功能及合作的重要性，正面看待岸田的「和平願景」，此亦透露習近平對岸田主政下的中日關係抱持期待。11日，新加坡總理李顯龍與岸田舉行會談，亦正面回應「岸田和平願景」。日本防衛相岸信夫12日與魏鳳和首度實體會談，決協調開設兩軍幹部間「熱線」，促進中日防務部門間對話交流。日本對中外交須防範「日本有事」於未然。

新加坡防長黃永宏認為，亞洲核心課題不是民主與專制的意識形態之爭，而是相互依存關係，亞洲在全球動盪中須保持穩定。印尼防長普拉伯沃更提出以「亞洲方式」解決國與國之間的分歧，相信中國會擔負起責任。東亞國家多歡迎美國建構印太秩序，卻無意與中國對抗。岸田的「和平願景」應堅守和平主義，與東亞國家相向而行，建設並維護開放與包容的印太。