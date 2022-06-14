入境旅客從15日起居隔天數從原本「7+7」改為「3+4」，看似放寬的作法，卻因未顧及到人性和實務，被柯P痛批「又一個白痴政策」。從快篩劑之亂、火化之亂，到現在的居隔之亂，政府坐在冷氣房做決策，卻看不到民眾的悲情和真正的需要。

Omicron本土疫情從今年3月起快速延燒，面對外界質疑政府是否打算「與病毒共存」，蔡總統在清明節連假後的第一個上班日，透過臉書說明，政府防疫政策改為「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」 的「新台灣模式」。

不料，從此以後，疫情卻是一路往上飆，居高不下的確診人數讓「正常過生活」遙遙無期，死亡人數不斷創新高，病毒如入無人之境，更讓「重症清零，輕症控管」成了痴人說夢。

疫情來勢洶洶，防疫問題也不斷湧現，政府的作法不是快速發掘問題、解決問題，卻是忙著恐嚇批評者「散播謠言」，連藝人一句「很多孩子走了」，都要行政院長蘇貞昌大陣仗公開要求究責、查辦。

民眾連夜排隊搶買和去領免費的快篩劑，政府不去同理弱勢家庭，卻任綠網軍侮辱這些人是「快篩乞丐」；民眾開夜車跨縣市帶著孩子搶打疫苗，政府看不到家長擔憂焦急的心，卻拿著冰冷數據說「兒童疫苗很充足」。

民眾染疫身體已經非常難受，要取得所需的藥物卻得經過重重關卡，之前快篩陽性不夠，得排隊做PCR檢測證明，即使經過醫師診斷，拿藥還必須到特定醫院。就算已開放視訊看診，還是得經過複雜的流程，絲毫未考慮到全家染疫和遭隔離者的現實困境，以及使用視訊有困境的長輩和弱勢族群。

國內染病死亡個案中，3天內從發病到死亡的比率占4成以上，醫界認為，確診藥物取得困難是重要原因，政府不去思考如何解決，卻忙著找出各種數據來反駁外界「台灣重症死亡率偏高」的說法。

火化之亂也是一樣，對於國人來說，在親人臨終甚至過世後見最後一面，是最起碼的安慰，即使不能，也希望能有時間安排喪禮。政府對染疫者的遺體處理有一定的防疫考量無可厚非，但防疫指揮官陳時中一句「並未規定24小時內火化」，讓之前遵從政府規定，忍痛讓染病死亡親人快速火化的家屬情何以堪。

染疫死亡者是否需要24小時內火化？面對家人過世的悲傷民眾，需要的是一套兼顧人性與防疫的指引，而不是甩鍋，但政府至今還拿不出一套指引，只把問題丟給地方政府、殯葬者和家屬。

這次放寬入境旅客居隔天數從「7+7」改為「3+4」，指揮中心規定，後面4天無法一人一戶必須入住防疫旅館的民眾，能逛街、坐捷運、高鐵，卻不能回家，必須在防疫旅館住好住滿，顯然又是一個坐在辦公室只看數字，不管能否落實執行的「白痴政策」。沒有了同理心，這樣的政府究竟還剩下什麼？